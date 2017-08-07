Honda вернет Accord и Civic в Россию

Honda решила последовать примеру нескольких производителей и возобновить продажи двух моделей в нашей стране, сообщает издание WardsAuto. К примеру, недавно Nissan объявил о возвращении компактного кроссовера Juke и начал рассматривать перспективы продаж в России электромобиля Leaf следующей генерации.

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Японская компания прекратила продажи седанов и других моделей несколько лет назад из-за кризиса. В настоящее время Honda предлагает в России три модели – CR-V нового и предыдущего поколения, а также флагманский внедорожник Pilot.

1 / 3 Honda Civic Sedan 2 / 3 Honda Civic Sedan 3 / 3 Honda Civic Sedan

В последующие годы ожидается увеличение объемов продаж, в силу чего производитель начал рассматривать возможность увеличить количество моделей в российской линейке. Пока не раскрываются подробности и не называются сроки появления моделей Accord и Civic в РФ.

1 / 3 Honda Civic Hatchback 2 / 3 Honda Civic Hatchback 3 / 3 Honda Civic Hatchback

Кстати, в середине июля был представлен седан Honda Accord десятого поколения для рынка Соединенных Штатов. Сборка модели будет налажена на американском предприятии японской марки в Мэрисвилле, штат Огайо, возможно, оттуда автомобили будут поставлять и на наш рынок.