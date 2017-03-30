Премьера новой модификации седана Хёндэ состоялась на автосалоне в Сеуле. В Южной Корее дилеры уже принимают заказы на гибрид.

Силовая установка новой версии Grandeur состоит из бензинового мотора 2.4 мощностью 159 л.с., электродвигателя с отдачей в 52 л.с., батареи и шестидиапазонного «автомата». Средний расход топлива – около 6,17 л/100 км в городском цикле.

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За решеткой радиатора гибридного Hyundai Grandeur установлены специальные жалюзи, которые открываются автоматически для снижения аэродинамического сопротивления. Для новинки также доступен новый цвет кузова (светло-голубой) и особые 17-дюймовые колесные диски. В салоне на картах дверей имеются детали из коры пробкового дуба.

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Перечень доступного оборудования – такой же, как и у стандартного Grandeur. В «базу» входят девять подушек безопасности, светодиодные ДХО, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, круиз-контроль. Для более дорогих версий предусмотрены полностью светодиодная оптика, проекционный экран, пакет Smart Sense (интеллектуальный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон и удержания в полосе движения), климат-контроль с ионизатором воздуха.

В Корее заказы на Hyundai Grandeur Hybrid уже принимают, цена седана с учетом налоговых льгот – от 35 400 000 вон (примерно 1 810 000 рублей по актуальному курсу).

1 / 3 На фото: стандартный Hyundai Grandeur 2 / 3 На фото: стандартный Hyundai Grandeur 3 / 3 На фото: стандартный Hyundai Grandeur

Напомним, Grandeur нового поколения вышел на домашний рынок осенью 2016 года. Стандартная модель предлагается с бензиновыми «четверкой» 2.4 (190 л.с.), V6 3.0 (270 л.с.) и V6 3.3 (290 л.с.), а также с турбодизелем 2.2 мощностью 202 л.с. Корпоративным клиентам доступны седаны с 235-сильным газовым мотором V6 3.0 LPI.

Скоро новый Hyundai Grandeur появится еще и в Штатах, там модель известна как Azera. А вот до России «кореец», скорее всего, не доберется.