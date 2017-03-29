Hyundai открыла первый в России цифровой шоу-рум

В Москве, на территории торгового центра «Метрополис» на Ленинградском проспекте, компания «Авилон» открыла первый в России цифровой шоу-рум, получивший название Hyundai City Store. Таким образом, Россия стала шестой страной в мире, где организована такая форма продажи автомобилей.

Цифровой шоу-рум — совместная программа марки Hyundai и компании «Авилон», которая инвестировала в проект порядка 30 миллионов рублей. Сумма солидная, но, по словам одного из руководителей компании, Александра Никонова, она не на порядок меньше затрат на открытие обычного дилерского центра.

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«Авилон» планирует продавать через цифровой шоу-рум порядка 350-400 машин в год, что составляет порядка 10% от общего объёма реализации автомобилей Hyundai этой компанией, и надеется окупить все затраты в течение трёх лет.

Специальное программное обеспечение для цифрового шоу-рума было разработано Hyundai. Оно позволяет не только сконфигурировать автомобиль, но рассмотреть его при разном освещении, «зажечь» фары, открыть двери и багажник, повернуть колёса…

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Пока для того, чтобы клиент познакомился с автомобилем не только в виртуальном пространстве, но и «живьем», ему все-таки придется навестить один из шоу-румов компании «Авилон». Но в ближайшее время предполагается, что Hyundai City Store получит собственный парк машин для тест-драйва. Здесь же, на территории ТЦ «Метрополис», будет организована и выдача приобретённых автомобилей.

По словам руководителей компании «Авилон» и директора цифрового шоу-рума Алексея Гуляева, они прекрасно отдают себе отчёт, что далеко не каждый «подход к снаряду» посетителей новой торговой точки закончится приобретением автомобиля. Тем не менее, они уверены в успехе. Неудачи многих попыток интернет-торговли автомобилями они объясняют тем, что «машинами нельзя торговать, как смартфонами».

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В данном случае особые надежды возлагаются на штат опытных консультантов, которые помогут в работе с конфигуратором, заключении кредитного договора и во многих других вопросах. «За этим новым форматом — будущее», — утверждает исполнительный директор российского отделения Hyundai Алексей Калицев.

Напомним, что в России у нескольких брендов есть шоу-румы нового поколения, которые представляют собой целое пространство. Летом прошлого года открылся Audi City Moscow, который занимает 600 квадратных метров, осенью после 2.5 лет реконструкции был запущен флагманский салон продаж марки Mercedes, реализованный по концепции «автомобиль и клиент».