Hyundai планирует «заряженный» Tucson

Корейский производитель планирует выпустить пару «горячих» кроссов – Tucson N и Kona N, правда, разработка этих моделей не ставится в приоритет.

Компания Hyundai устами руководителя подразделения N performance Альберта Бирманна подтвердила, что руководство дало зеленый свет спортивным кроссоверам Tucson N и Kona N, о чем сообщает издание Motoring.

1 / 2 Hyundai Tucson Sport 2 / 2 Hyundai Tucson Sport

Обе модели получат более мощные двигатели, усиленную тормозную систему, спортивные настройки подвески и агрессивный кузовной обвес. Какой именно кроссовер первым получит заряженную версию пока не сообщается.

1 / 2 Hyundai Kona 2 / 2 Hyundai Kona

«Мы надеемся, что N-версии дадут что-то новое нашим моделям, — сказал глава Hyundai Australia Джей Ви Ли изданию. – Мы хотим изменить восприятие клиента, но мы не можем сделать это за один день. Каждое наше исследование показывает, что клиент воспринимает нас как поставщика доступных или дешевых автомобилей. Хорошие машины, но бюджетные. Я надеюсь, что шильдик N поможет изменить представление о бренде».

Кстати, недавно на первую модель N performance были названы цены. Hyundai i30 N поступит в продажу на европейском рынке в январе следующего года.