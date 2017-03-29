В общей сложности в опросе от Госавтоинспекции МВД России приняли участие более 27 000 человек.

Опрос на тему готовности граждан России сообщать в ГИБДД о нарушениях правил дорожного движения другими участниками проводился одновременно на официальном портале Госавтоинспекции и на сайте «Российской газеты». Количество респондентов составило свыше 22 300 и 4 800 человек соответственно.

Участникам опроса предлагалось несколько вариантов ответов: готов при условии легкости подачи такого обращения или без каких-либо условий; не готов, так как считаю, что это не поможет или же потому что на это нет времени.

Согласно данным пресс-службы Госавтоинспекции МВД России, большинство посетителей сайтов выразили готовность сообщать в ГАИ о фактах нарушения при условии лёгкости подачи обращения. Сообщается, что за этот вариант проголосовали 56% посетителей сайта ведомства. На сайте «РГ» их оказалось 49%, то есть почти 2 400 человек.

В любом случае (без условий) собираются оповещать о нарушениях ПДД 27% респондентов, это примерно 6 000 человек. На сайте газеты таких оказалось 23%, то есть около 1 100 отвечавших. Известно, что отрицательно ответили 17% (как на ресурсе Госавтоинспекции, так и в «РГ»).

«Сейчас подготовлены поправки в законодательство, которые позволят принимать информацию от граждан и привлекать к ответственности собственника транспортного средства по принципу автоматической фото- и видеофиксации, и тогда у человека появится возможность еще более активно участвовать в контроле за дорожным движением. Если нам всем удастся создать такую систему нетерпимости к нарушениям правил, то это побудит многих не нарушать», — напомнил руководитель ГАИ России Виктор Нилов.