Из Lamborghini Huracan сделали ретро-спорткар

Переработанный в ретро-стилистике Lamborghini Huracan получил название Project Panther, поскольку выполнен по мотивам итальянского суперкара De Tomaso Pantera 1970-х годов. Особенностями автомобиля стали прячущиеся в передние крылья головные фары и резина Pirelli P Zero с маркировкой в стиле F1.

Технические подробности эксклюзивного спорткара не раскрываются. Вероятно, «Пантера» будет мощнее Huracan, который оснащается двигателем V10, предлагаемым в трех вариантах мощности – 580, 610 и 640 л.с.

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Также ателье не сообщает стоимость Project Panther и тираж, которым он будет выпущен.

Предыдущим проектом Ares Design был внедорожник X-Raid на базе «заряженного» G-Class. Автомобиль получил эксклюзивный кузов и форсированную до 760 л.с. битурбированную «восьмерку» объемом 5,5 литра.