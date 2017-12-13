Премьера модернизированного флагманского купе Mercedes-Benz состоялась в сентябре этого года во Франкфурте. Модель получила подретушированные радиаторную решетку, бамперы и головную оптику, а также новые задние фонари с OLED-технологией. В салоне – иное рулевое колесо.

1 / 3 На фото: Mercedes-Benz S 560 Coupe AMG Line 2 / 3 На фото: Mercedes-Benz S 560 Coupe AMG Line 3 / 3 На фото: Mercedes-Benz S 560 Coupe AMG Line

Теперь посвежевшую «двухдверку» S-Class Coupe можно заказать и в РФ – модель появилась в онлайн-конфигураторе российского представительства бренда. Цена новинки стартует с отметки в 7 500 000 рублей.

Купе предлагается в четырех модификациях: S 450 (V6 3.0, 367 л.с.), S 560 (V8 4.0, 469 л.с.), Mercedes-AMG S 63 (V8 4.0, 612 л.с.) и Mercedes-AMG S 65 (V12 6.0, 630 л.с.). Первые две версии имеют постоянный полный привод и девятидиапазонный «автомат» 9G-Tronic. У Mercedes-AMG S 63 — планетарный «автомат» 9G-Tronic с многодисковым сцеплением, привод 4Matic+ с муфтой подключения передней оси. Топовый Mercedes-AMG S 65 укомплектован «автоматом» 7G-Tronic, у такого купе задний привод.

Модель Двигатель Цена Mercedes-Benz S 450 4Matic Coupe V6 3.0 (367 л.с.) от 7 500 000 рублей Mercedes-Benz S 560 4Matic Coupe V8 4.0 (469 л.с.) от 9 350 000 рублей Mercedes-AMG S 63 4Matic+ Coupe V8 4.0 (612 л.с.) от 12 350 000 рублей Mercedes-AMG S 65 Coupe V12 6.0 (630 л.с.). от 17 800 000 рублей

1 / 2 На фото: Mercedes-AMG S 65 Coupe 2 / 2 На фото: Mercedes-AMG S 65 Coupe

По предварительным данным, поставки обновленных Mercedes-Benz S-Class Coupe в Россию начнутся в январе-феврале 2018 года. Позже до нашей страны должен добраться рестайлинговый кабриолет, прайс-лист открытой версии пока не опубликован.