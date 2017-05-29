Британский автопроизводитель запускает в России новый формат тест-драйва, который не потребует визита в дилерский центр.

Новая услуга мобильного тест-драйва получила название CityDrive. Её суть заключается в предварительном выборе клиентом желаемой модели на сайте или в мобильном приложении за сутки до желаемой даты тест-драйва, затем необходимо указать адрес, по которому будет доставлен автомобиль, и дождаться тестовой поездки в сопровождении профессионального водителя.

«CityDrive – оптимальное решение для тех, чей плотный график не позволяет посещать дилерский центр для прохождения тест-драйва. Эта услуга совмещает процесс знакомства с автомобилем с возможностью добраться до необходимого пункта назначения по самостоятельно выбранному маршруту», — отметили в пресс-службе Jaguar Land Rover Россия.

Стоимость мобильного тест-драйва CityDrive складывается из расчёта оплаты за посадку, это 600 рублей, плюс сумма за время тест-драйва: 1 минута поездки в пределах МКАД – 22 рубля, за пределами – 44 рубля. Воспользоваться данным сервисом можно в Москве и в ближайшем Подмосковье (до 20 км от МКАД).

Напомним, 18 мая в России стартовали продажи нового Land Rover Discovery, цена на который начинается от 4 033 000 рублей.