Новый Toyota Prius: главное о продаже в России

На территории Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности МИСиС в столице России прошла «особая» презентация Toyota Prius четвёртого поколения. В качестве героев вечера выступил не только автомобиль с гибридной силовой установкой, но и промышленный дизайнер и лидер центра Владимир Пирожков, который долгое время работал в европейском дизайн-бюро Toyota в Ницце.

1 / 2 На фото: Владимир Пирожков 2 / 2 На фото: Владимир Пирожков

Новый Prius разработан на мультиплатформенной архитектуре TNGA, которая сама по себе не является платформой. Именно её внедрение в разы позволило компании уменьшить количество узлов и деталей, применяемых на разных моделях. Например, число вариантов педалей тормоза сократилось с 22-ух до пяти (при этом на сегодняшний день Toyota использует пять автомобильных платформ).

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По словам Владимира Пирожкова, проект Prius уже на этапе разработки в 90-ых годах прошлого века получил название Project-XXI, с прицелом на технологии нынешнего века. Каждое из поколений гибридного автомобиля, по сути, является не только готовым продуктом, но и уникальным стендом для обкатки новых технологий Toyota.

Как уже писал портал «Колёса.ру», новинка снабжена последовательно-параллельной силовой установкой суммарной мощностью 122 л. с., с крутящим моментом в 163 Нм, получаемым с начала движения. Максимальная мощность бензинового двигателя объёмом 1,8 литра составляет 98 л. с. Prius четвёртого поколения способен разогнаться до 180 км/ч, минимальный расход топлива у гибрида в городском цикле – 2,9 л на сотню километров.

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Гарантийный срок на батарею составляет пять лет, на сам автомобиль – три года. В Россию модель, созданная в рамках дизайнерской концепции YU-BI-SHIN – инженерная красота, поставляется в топовой комплектации. Цена версии – 2 112 000 рублей. Ранее мы сообщали о старте продаж Prius новой генерации на рынке РФ.