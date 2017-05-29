Соответствующий меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках российско-филиппинского бизнес-форума.

Основной российский производитель грузовых машин планирует поставить на Филиппины свыше 1 000 КАМАЗов до 2020 года. Соответствующий документ был на днях подписан представителем челнинского автогиганта (в его роли выступил заместитель генерального директора по продажам и сервису Сергей Афанасьев), а также директором Lifetruck International Incorporated Джоэлом Эваско.

Меморандум о взаимопонимании подписали в рамках российско-филиппинского бизнес-форума, в ходе визита в РФ президента Филиппин Родриго Дутерте. «Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей готов обеспечить активно растущую потребность островного государства в большегрузной автомобильной технике», — отметили в пресс-службе КАМАЗа.

Согласно предварительной договорённости, на экспорт отправят самосвалы КАМАЗ-6520, седельные тягачи КАМАЗ-6460 и бортовые автомобили КАМАЗ-65117. Сообщается, что более конкретный график реализации проекта, уточнённый модельный ряд машин марки для филиппинского рынка и дальнейшие мероприятия в рамках сотрудничества будут согласованы сторонами дополнительно.

Компания Lifetruck займётся продвижением продукции бренда КАМАЗ на рынке Филиппин, что позволит обеспечить нужды малых и средних предприятий всего региона. Это поддержит деятельность местных отраслей промышленности, так как российские тяжеловозы планируется применять в грузоперевозках, строительстве и сельском хозяйстве.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что КАМАЗ обсудил с ZF Friedrichshafen AG перспективы сотрудничества. Сейчас у этих двух компаний есть совместное предприятие «ЦФ КАМА», работающее на территории России. В дальнейшем партнёрство планируется расширить.