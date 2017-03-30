Фастбек Kia Stinger, представленный общественности впервые в январе 2017 года, отпраздновал домашнюю премьеру в Сеуле. Компания уточнила характеристики разгона спорткара и презентовала новый цвет и карбоновую отделку экстерьера.

Самым мощным в линейке моторов, доступной для Стингера, является 370-сильный V6 объёмом 3.3 литра. На автосалоне в Детройте было озвучено время разгона фастбека с таким двигателем — 5.1 секунды. Но, как оказалось, результат у новинки лучше — 4.9 секунды. Таким образом, Kia Stinger стал самой динамичной моделью бренда.

На стенде Kia на мотор-шоу в Сеуле был выставлен Stinger в ярко-жёлтом цвете. Новый колер дополняется отделкой решётки радиатора, воздухозаборников и корпусов зеркал заднего вида из карбона. Вероятно, это опциональное решение, которое будет предложено для топовых версий фастбека.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Напомним, мировая премьера Kia Stinger состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Позднее были раскрыты спецификации модели для европейского рынка, где для неё будут доступны упомянутая «шестёрка» и двухлитровый 255-сильный турбомотор.

1 / 2 2 / 2

Известно, что Kia Stinger можно будет купить и в России. Как сообщал «Колёса.ру» ранее, до нашей страны автомобиль доберётся ориентировочно в конце 2017 — начале 2018 года. Цена будет объявлена позднее.