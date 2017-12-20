Ещё в 1971 году была создана итальянская компания SVVM, название расшифровывалось как Sironi Vergani Vimercate Milano (имена основателей, затем две V слились в W). Фирма производила мотоциклы, а уже в 1984-м она прекратила свое существование. В 2014-м марку выкупила китайская Shineray Motorcycle, возобновившая производство мототехники в Италии. Позже эта компания начала сотрудничать с Brilliance, в результате чего и появился новый автопроизводитель – SWM Motors, выпускающий машины для Китая.

1 / 4 Эскизы будущего кроссовера SWM 2 / 4 Эскизы будущего кроссовера SWM 3 / 4 Эскизы будущего кроссовера SWM 4 / 4 Эскизы будущего кроссовера SWM

Сегодня линейка «поднебесной» марки с «итальянскими корнями» представлена компактвэнами X3 и X7. А в следующем году на рынок должна выйти третья модель SWM – кроссовер, известный пока под заводским индексом S402.

Судя по эскизам, которые распространили местные СМИ, дизайн «паркетника» будет выполнен в совершенно другом стиле. Кросс получит агрессивный передний бампер и «хищные» фары. Информации о технических характеристиках SWM S402 пока нет. Скорее всего, кроссовер предложат только с передним приводом, так как полноприводные модели в Китае не в почете.

1 / 4 На фото: SWM X3 2 / 4 На фото: SWM X3 3 / 4 На фото: SWM X7 4 / 4 На фото: SWM X7

Компактвэн SWM X3 оснащается «атмосферником» 1.6 или бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 117 и 156 л.с. соответственно, оба мотора работают в паре с пятиступенчатой «механикой». SWM X7 доступен с тем же турбодвижком 1.5, только у этой модели мотор сочетается с шестидиапазонным «автоматом». Кроме того, «икс-седьмой» можно купить со 137-сильным двигателем 1.8 и МКП.

«Младший» вэн предлагается в пяти-, шести- или семиместной версиях, его цена начинается с 59 900 юаней (около 531 000 рублей по актуальному курсу). SWM X7 доступен с пятью или семью местами по цене от 85 900 юаней (примерно 762 000 рублей).