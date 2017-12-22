На протяжении года клиенты получили от производителя 70 гиперкаров.

22 Дек Клиенты получили от Bugatti в 2017 году 105 000 «лошадей»

С конвейера завода французской марки в 2017 году сошло 70 автомобилей Bugatti Chiron, то есть суммарная мощность двигателей всех гиперкаров, доставленных владельцам составила 105 000 лошадиных сил, проинформировала пресс-служба компании.

Гиперкар представили в 2016 году в качестве замены модели Veyron. Модель получила квадтурбированный семилитровый движок W16, развивающий мощность 1 500 л.с. Время разгона «двухдверки» с нуля до скорости 100 км/ч составляет 2,5 секунды, а максимальная скорость, ограниченная электроникой, равна 420 км/ч.

Bugatti планирует выпустить всего 500 машин за 10 лет. Сборка гиперкара Chiron налажена на фабрике Мольсем во Франции.

Кстати, недавно портал «Колеса.ру» сообщал, что первый российский покупатель получил свой Bugatti Chiron.