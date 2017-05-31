Коллекция BMW Art Car пополнилась новым экземпляром

В проекте BMW Art Car Цао Фэй стала самой молодой и первой художницей, представляющей Китай. Напомним, перед ней над знаменитой коллекцией работали Джефф Кунс и Джон Балдессари. Китаянка черпала вдохновение в футуристических направлениях – автономное вождение, летающие автомобили и диджитализация.

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«Мы с восторгом встретили решение независимого международного жюри музейных директоров о номинировании в качестве создателя арт-кара именно Цао Фэй, – прокомментировал член Совета директоров BMW AG д-р Ян Робертсон. – Для своей «скульптуры на колесах», носящей счастливый в китайской культуре номер 18, Цао Фэй выбрала беспрецедентный иммерсивный подход, предоставляя зрителям возможность взаимодействовать с художественным произведением с помощью передовых технологий. Действительно BMW Art Car нового тысячелетия!»

«Для меня свет – отражение мысли. Так как скорость мысли не может быть измерена, восемнадцатый арт-кар ставит под вопрос существование границ человеческого разума, — отметила Цао Фэй. — Мы вступаем в новую эру, где мозг непосредственно управляет объектами и где мысли могут передаваться, например, на уровне автоматических операций и искусственного интеллекта. У каких отношений и темпераментов есть ключ к открытию дверей в новую эпоху?»

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Арт-кар BMW #18 от Цао Фэй воплощает скорость изменений, происходящих в Поднебесной, традиций и взгляда в будущее. Для уникального BMW M6 GT3 художница создала отдельную вселенную, базирующуюся на ряде компонентов, неотъемлемой частью которой является автомобиль.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о другом арт-каре на базе BMW M6 GTLM, с которым работал 85-летний художник Джон Балдессари.