Китайская марка распространила изображения нового «паркетника». Модель может выйти на домашний рынок в 2018 году.

Название новинки пока не сообщается. Скорее всего, на картинках изображена серийная версия концептуального кросса BYD Dynasty, дебютировавшего в апреле 2017-го. Внешний облик прототипа был разработан под руководством нового дизайнера компании — Вольфганга Эггера, ранее трудившегося в Alfa Romeo и Audi.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Судя по скетчам, товарная модель получила иные фары, чуть по-другому оформлены и задние фонари. Вместо видеокамер установлены традиционные наружные зеркала. В целом же серийный кросс, вероятно, сохранил дизайн концепта Dynasty.

Прототип был электрокаром, правда, информацией о его силовой установке производитель так и не поделился. По неофициальным данным, конвейерный «паркетник» сначала предложат с бензиновыми турбомоторами, электрическая версия у него появится позже.

1 / 3 Концепт BYD Dynasty 2 / 3 Концепт BYD Dynasty 3 / 3 Концепт BYD Dynasty

Как отмечают «поднебесные» СМИ, в продажу новый кроссовер BYD поступит в следующем году.

Ранее китайская компания вывела на домашний рынок другую новинку – семиместный минивэн Song Max.