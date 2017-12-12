Название новинки пока не сообщается. Скорее всего, на картинках изображена серийная версия концептуального кросса BYD Dynasty, дебютировавшего в апреле 2017-го. Внешний облик прототипа был разработан под руководством нового дизайнера компании — Вольфганга Эггера, ранее трудившегося в Alfa Romeo и Audi.
Судя по скетчам, товарная модель получила иные фары, чуть по-другому оформлены и задние фонари. Вместо видеокамер установлены традиционные наружные зеркала. В целом же серийный кросс, вероятно, сохранил дизайн концепта Dynasty.
Прототип был электрокаром, правда, информацией о его силовой установке производитель так и не поделился. По неофициальным данным, конвейерный «паркетник» сначала предложат с бензиновыми турбомоторами, электрическая версия у него появится позже.
Как отмечают «поднебесные» СМИ, в продажу новый кроссовер BYD поступит в следующем году.
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