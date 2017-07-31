Кросс-хэтч Kia Rio доберется до российского рынка

На снимке запечатлена «пятидверка» Kia Rio, покрытая толстым слоем камуфляжа. О том, что мы имеем дело с кросс-модификацией хэтчбека свидетельствуют рейлинги на крыше и защитные накладки на порогах и колесных арках из неокрашенного пластика.

Кстати, такая модель поступит в продажу в Китае уже в сентябре, о чем мы сегодня писали. Правда, в Поднебесной кросс-хэтч Rio выйдет на рынок под собственным названием KX Cross, тогда как обычный хэтчбек и седан носят название K2.

Если ранее не было известно о планах Kia продавать хэтчбек на российском рынке, то свежие шпионские фото дают основания предполагать, что «пятидверка» в нашей стране все-таки будет представлена. Хотя, будут ли доступны обе версии – обычная и вседорожная, или только вторая, пока остается вопросом.

Китайский Kia KX Cross обладает следующими размерами: длина – 4 240 мм, ширина – 1 750 мм, высота – 1 505 мм, колесная база – 2 600 мм и дорожный просвет равен 175 мм (у седана – 160 мм). Силовая гамма включает две бензиновые «четверки» — 1,4 (100 л.с.) и 1,6 литра (123 л.с.), сочетающиеся с шестиступенчатыми механической и автоматической коробкой.

Продажи седана Kia Rio новой генерации стартуют с 1 августа 2017 года. Мы уже публиковали цены и комплектации модели. Кроме того, журналисты портала «Колеса.ру» уже провели тест-драйв «четырехдверки».