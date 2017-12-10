LADA 4x4 сохраняет лидерство в российском автоэкспорте

Подсчитано количество отправленных на экспорт автомобилей, произведенных на территории РФ.

Экспорт легковых автомобилей из России (без учета стран Таможенного Союза) в октябре текущего года составил 1,9 тысячи машин, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Наибольшей долей среди экспортируемых автомобилей обладает внедорожник Lada 4×4, выпускаемый АВТОВАЗом, на него приходится 25% от общего объема. Во втором месяце осени на экспорт ушло 477 таких автомобилей. Модель лидирует в рейтинге уже второй месяц подряд – в сентябре объем экспорта составил 611 машин.

Второе место занимает популярный внедорожник французской марки – Renault Duster с 383 отправленными за рубеж автомобилями. Замыкает тройку еще одна вазовская модель – Lada Vesta – 193 единицы ушли на экспорт. На четвертом месте разместился Volkswagen Polo (145 штук) и Hyundai Creta пятый (67 машин).

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что за неполный 2017 год объем поставок автомобилей из России за рубеж вырос приблизительно на 30%.