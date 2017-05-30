Летом в Подмосковье пройдет крупнейший фестиваль тюнинга

Для фанатов тюнингованных автомобилей, владельцев таких машин и просто любителей отдохнуть на природе в окружении "крутых тачек" в выходные с 8-го по 9-е июля этого года пройдет автомобильный фестиваль Tuning Open Fest.

Одна из крупнейших в России тюнинг-вечеринок состоится в Московской области в загородном клубе ICE-пляж на берегу Озеринского водохранилища в деревне Нововолково Рузеского района. Организаторы шоу обещают привезти не менее 300 «прокаченных» автомобилей от известных тюнинг-ателье, крупных автомобильных клубов России и частных автовладельцев.

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В рамках фестиваля будут проходить различные конкурсы и розыгрыши от партнеров. В этом году владельцы тюнингованных машин примут участие в девяти различных номинациях по внешнему, внутреннему тюнингу, автозвуку и прочему. На мероприятии также будут организованы детская площадка, мангальная зона, палаточный городок, пункты питания, площадка для кемпинга и барбекю, а после награждения победителей начнется вечеринка под открытым небом.

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Последний раз фестиваль Tuning Open Fest проходил в 2015-ом году. Тогда в тюнинг-шоу приняли участие 150 «прокаченных» машин, а посмотреть на это приехали более 1 000 зрителей. Подробная информация о фестивале доступна на сайте Tofest.org.

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Кстати, недавно портал «Колёса.ру» рассказывал о тюнингованной версии ВАЗ-2113. Незадолго до того мы писали о сложностях официальной регистрации доработок автомобиля по регламенту ФГУП «НАМИ».

