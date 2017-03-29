Компания Lexus анонсировала премьерную площадку для обновлённого NX и опубликовала тизер новинки, согласно которому автомобиль получит другие головную оптику и L-образные дневные ходовые огни, изменённый узор решётки радиатора и пересмотренный бампер.

«Городской кроссовер Lexus NX, появившийся три года назад, был положительно встречен клиентами во всём мире, — говорят в компании. — Сочетание выразительного дизайна с превосходными ездовыми характеристиками и широкими опциональными возможностями позволило стать новой модели популярной и укрепить позиции бренда на мировой арене. Теперь Lexus NX с обновлённым дизайном и усовершенствованиями по части комфорта и функциональности готов удовлетворить возросшие потребности покупателей».

1 / 3 На фото: актуальный Lexus NX 2 / 3 На фото: актуальный Lexus NX 3 / 3 На фото: салон актуального Lexus NX

В настоящее время Lexus NX можно купить в России от 2 256 000 рублей. Список версий представлен кроссовером со 150-сильным «атмосферником» — NX 200, с 238-сильным турбомотором — NX 200t, а также гибридной модификацией Lexus NX 300h. Передний привод доступен только в комплектациях с двигателем мощностью 150 л.с. Коробки передач — «автомат» и вариатор.

Кроме обновлённого Lexus NX на автосалоне в Шанхае компания проведёт азиатскую премьеру гибридной модификации флагманского седана Lexus 500h, которая была представлена в начале марта на Женевском автосалоне.