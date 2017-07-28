С середины июля текущего года модели корейской марки можно приобрести в кредит по двум новым программам – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

28 Июл Льготные автокредиты: теперь и для моделей Kia

Под государственную программу субсидирования первой ставки попадают четыре модели Kia: Rio третьего поколения, Rio четвертого поколения (старт продаж с 1 августа), Cerato и Sorento. Как отмечает производитель, Kia Sorento стал самым крупным и просторным автомобилем в полном списке моделей, попадающих под действие новых госпрограмм.

Обе программы предусматривают сниженную на 6,7% ставку кредитования и возможность нулевого первоначального взноса. Банки-партнеры Kia Finance в рамках данных программ предлагают минимальную ставку 6,0%.

Воспользоваться программой «Первый автомобиль» может клиент никогда не владевший транспортным средством и имеющий водительское удостоверение (также обязательно отсутствие автокредитов в 2017 году для обеих программ). «Семейный автомобиль» доступна покупателями с двумя и более несовершеннолетними детьми. Стоимость автомобиля не должна превышать 1 450 000 рублей. Кроме уменьшения ставки, клиент получает выгоду за счет предоставления банком субсидии в размере 10% от стоимости машины в счет первоначального взноса.

Кстати, буквально несколько дней назад журналисты портала «Колеса.ру» провели тест-драйв нового Kia Rio и поделились своими впечатлениями.