Малолитражка Suzuki Swift не стала примером безопасности

По итогам краш-тестов переднеприводный хэтчбек с мотором объемом 1.2 литра получил только три звезды из пяти в рейтинге безопасности. Основной причиной такой оценки стал слабый уровень оснащения Suzuki Swift дополнительными устройствами безопасности. В частности, у «пятидверки» отсутствуют системы контроля скорости, удержания автомобиля на полосе движения и автономного экстренного торможения. Последнее доступно в качестве опции, но специалисты Euro NCAP не учитывали это при оценке.

В краш-тесте с лобовым столкновением о деформируемое препятствие водитель Suzuki Swift сильно рискует получить травмы грудной клетки, а также есть вероятность повредить правую ногу. Для переднего пассажира риск таких травм значительно ниже. Однако при прямом лобовом столкновении грудная клетка и водителя и пассажира слабо защищены.

При боковом столкновении с другим автомобилем или столбом малолитражка набрала максимум баллов за безопасность по сравнению с другими типами краш-тестов. Помимо этого, подголовники передних сидений хорошо защищают шею водителя и пассажира от хлыстовых травм, а вот задние подголовники, наоборот, обеспечивают плохой уровень защиты.

1 / 3 Suzuki Swift 2 / 3 Suzuki Swift 3 / 3 Suzuki Swift

На заднем кресле слева детей лучше не перевозить даже в удерживающих устройствах — высок риск серьезной травмы грудной клетки ребенка в случае аварии. Сзади справа безопаснее. Капот и лобовое стекло помогут пешеходу избежать серьезных травм в случае наезда на него, но удар головой о передние стойки может оказаться для него фатальным. Передний бампер Suzuki Swift показал хороший уровень защиты ног пешеходов при столкновениях.

1 / 2 Интерьер Suzuki Swift 2 / 2 Интерьер Suzuki Swift

В России Suzuki Swift официально не продается.

Накануне, напомним, в Сети появились фотографии рестайлинговой «четырехдверки» Maruti Suzuki Ciaz. Ранее сообщалось, что «дочка» японской Сузуки готовит седан на базе хэтча Swift.

