Под хорошо знакомым россиянам именем в Мексике будут продавать «четырехдверку» Chevrolet Sail, которая сегодня доступна в Китае и некоторых странах Южной Америки. Поставлять «новый» Aveo будут из Поднебесной. Внешне от прочих версий предназначенная для мексиканского рынка модель отличается лишь наличием хромированной окантовки противотуманок, а в салоне бежевый пластик поменяли на черный.

1 / 3 На фото: Chevrolet Aveo-2018 для Мексики 2 / 3 На фото: Chevrolet Aveo-2018 для Мексики 3 / 3 На фото: Chevrolet Aveo-2018 для Мексики

В Мексике Aveo-2018 предложат с бензиновым мотором 1.5 мощностью 107 л.с., который работает в паре с «механикой» или «автоматом». Для модели предусмотрены: передние и боковые подушки безопасности, ABS, EBD, электропривод и обогрев боковых зеркал, кондиционер, люк с электроприводом, задний парктроник и аудиосистема.

1 / 2 На фото: Chevrolet Aveo-2018 для Мексики 2 / 2 На фото: Chevrolet Aveo-2018 для Мексики

Продажи седана стартуют в январе 2018 года, цена – от 199 900 песо, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 624 000 рублей по актуальному курсу.

Отметим, сегодня в Мексике представлено два поколения Aveo: старую модель серии T250 продают под родным именем, а новая генерация в этой стране известна под американским названием Sonic. Причем Sonic на мексиканском рынке можно купить в кузовах «седан» и «хэтчбек».

1 / 3 На фото: Chevrolet Sail для Китая 2 / 3 На фото: Chevrolet Aveo T250 3 / 3 На фото: Chevrolet Sonic, он же Aveo нового поколения

Кстати, «четырехдверку» T250 для мексиканцев недавно обновили, но после появления Aveo/Sail эту модель, вероятно, снимут с продажи.

Ранее стало известно о том, что в Мексику начали поставлять седаны Chevrolet Cavalier китайской сборки.