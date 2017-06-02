Mercedes-Benz озвучил рублевые цены на обновленный S-Class

После обновления флагманский седан марки подорожал: стандартные версии прибавили в цене 220 – 280 тысяч рублей, стоимость версий Maybach увеличилась на 390 – 460 тысяч рублей, тогда как AMG-версия, наоборот, подешевела почти на полмиллиона рублей.

Вчера в Санкт-Петербурге прошла российская презентация флагманской модели Mercedes-Bens, после чего производитель опубликовал цены на новинку. Кстати, мировая премьера S-ки состоялась еще в апреле на Шанхайском автосалоне.

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Некоторые модификации в нашей стране пока недоступны для заказа, например, гибридные и самые мощные с мотором V12 – S 600 и AMG S 65, тогда как актуальный прайс-лист выглядит следующим образом:

S 350d 4MATIC – 6 550 000 рублей

S 400d 4MATIC – 6 750 000 рублей

S 450 – 6 270 000 рублей

S 450 4MATIC – 6 500 000 рублей

S 560 4MATIC – 7 900 000 рублей

Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ — 9 400 000 рублей

Mercedes-Maybach S 450 4MATIC – 8 280 000 рублей

Mercedes-Maybach S 560 4MATIC – 9 640 000 рублей

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Традиционными соперниками седана Mercedes-Benz в России выступают флагманы других немецких производителей. Это полноразмерный седан Audi A8 по цене от 5 745 000 рублей за версию с трехлитровым 310-сильным мотором TFSI и BMW 7-Series, который обойдется как минимум в 4 540 000 рублей за версию 730i с двухлитровым 190-сильным двигателем.

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В процессе обновления внешности S-Class поменялась незначительно: модифицированы бамперы, подретушированы радиаторная решетка в стилистике Майбаха и ДХО, повысилось количество хромовой отделки. Внутри установлено новое рулевое колесо, доработана графика «приборки» и мультимедийной системы, которые прикрывает теперь одно цельное стекло.

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Одним из основных пунктов обновления стали новые моторы. Речь идет о появлении нового турбодизеля объемом 2,9 литра, который для российского рынка дефорсирован с 286 до 249 л.с. для снижения налоговых выплат, а в версии S 400d его мощность составляет 340 л.с. На замену движкам объем 4,7 и 5,5 литра пришла новая битурбированная «восьмерка» объемом 4,0 литра, которая в версии S 560 развивает 469 л.с., а в AMG S 63 — 612 л.с.

Ключевой новостью стал опциональный автопилот третьего класса автономности, который позволяет автомобилю самостоятельно ехать по шоссе в пределах полосы, придерживаться скоростного режима с учетом знаков и притормаживать перед более медленным транспортом. Кстати, мы уже делали небольшой обзор этих функций ранее.