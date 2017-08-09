Mercedes выпустил первое видео нового Maybach

Немецкий производитель опубликовал первый тизер в формате видео, анонсирующий премьеру новой модели, которая состоится на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

О том, что компания готовит «большой сюрприз» на Пеббл-Бич сообщил на днях главный дизайнер марки Горден Вагенер. Тогда мы предположили, что речь идет об открытой модификации эффектного концепта Mercedes-Maybach 6, и новый тизер подтверждает этот факт.

Напомним, большое элегантное купе Mercedes-Maybach 6, которое в серийном исполнении составит конкуренцию Rolls-Royce Wraith и его открытой версии Dawn, было представлено в прошлом году. Прототип, оснащенный электрической силовой установкой мощностью 738 л.с., имеет посадочную формулу 2+2.

1 / 2 Vision Mercedes-Maybach 6 Coupe Concept 2 / 2 Vision Mercedes-Maybach 6 Coupe Concept

Предполагается, что выпуском серийных моделей на базе концептов Maybach 6 будет заниматься отдельное подразделение, специализирующиеся на постройке автомобилей с эксклюзивными кузовами. Оно будет предлагать клиентам модели хай-энд уровня с практически безграничными возможностями персонализации.

Последней новинкой линейки Mercedes-Maybach стал внедорожник на базе G-Class в кузове ландо и с портальными мостами. Mercedes-Maybach G 650 Landaulet будет выпущен ограниченным тиражом в количестве 99 машин.