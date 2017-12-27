Mini запускает новый сервис кастомизации

Новый сервис марки, получивший название MINI Yours Customised, позволяет украсить автомобиль персонализированными декоративными элементами, выполненными с помощью 3D-печати и лазерной гравировки. Таким образом, можно подобрать особые узоры на боковых накладках, порогах и центральной консоли, а также выбрать картинку для дверных проекторов. Воспользоваться новой услугой могут владельцы старых и новых моделей марки.

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Настройка дизайна каждого элемента выполняется в онлайн-конфигураторе, который записывает данные в цифровом виде и отправляет их на одно из немецких предприятий BMW. Завод выполняет заказ на протяжении нескольких недель. Установка выполняется дилером Mini или самостоятельно.

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Все элементы доступны в ряде вариаций – можно выбрать узор, иконку (различные категории), цвет или пользовательский текст. Подготовленным вариантом дизайна можно поделиться с другими пользователями или друзьями в соцсетях.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о планах Mini обновить логотип в 2018 году. Новая эмблема производителя получит упрощенный дизайн.