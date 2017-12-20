На электрическую ГАЗель Next оформили ОТТС

Группа ГАЗ зарегистрировала в базе Росстандарта одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрическую версию ГАЗель Next. В документе сообщается о двух модификациях — С45R9Е и C46R9Е. Оба варианта являются цельнометаллическими фургонами, но первый с трехместной кабиной, а второй с пятиместной.

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Модель ГАЗель Next Electro укомплектована асинхронным электродвигателем Siemens 1PV5135-4WS14 мощностью 63 кВт (86 л.с.), который производят в Германии. Питается агрегат от литий-ионного аккумуляторного блока российской фирмы СпецАвтоИнжиниринг. Он доступен в двух вариантах емкости – 136 А*ч и 204 А*ч. Запас хода с первым достигает 100 км, а со вторым – 150 км.

Снаряженная масса ГАЗель Next Electro С45R9Е составляет 3 030 кг, грузоподъемность – 1 170 кг, тогда как у Next Electro С45R9Е – 3 177 и 1 023 кг, соответственно.

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Регистрация ОТТС позволяет продавать электрический фургон во всех странах Таможенного союза: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Выпуск ГАЗель Next Electro будет налажен на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о расширении продуктовой линейки ГАЗель Next.