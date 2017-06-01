Документ об этом был подписан представителями Федерального дорожного агентства и компании «Газпром нефть».

01 Июн На федеральных трассах в России появятся новые сервисные зоны для водителей

В рамках XXI Петербургского международного экономического форума руководитель Росавтодора Роман Старовойт и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков подписали меморандум о сотрудничестве, которое предполагает совместные усилия и финансирование придорожной инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе Росавтодора, подписанный сторонами документ предполагает создание многофункциональных сервисных зон на ключевых федеральных трассах. Предполагается разработка и внедрение новых форматов организации объектов дорожного сервиса, предположительно, это позволит повысить качество обслуживания автомобилистов.

Новые многофункциональные сервисные зоны включат в себя не только АЗС, но и магазины, станции технического обслуживания, гостиницы и пункты питания. В ведомстве сообщили, что охватить планируется основные транспортные коридоры страны. Так, в центральной части России новые объекты появятся на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-104 «Москва – Дубна», а также на Московском большом и малом кольцах.

Помимо этого новые объекты придорожной инфраструктуры также должны появиться на северо-западе РФ (на трассе А-181 «Скандинавия»), в Сибири и на Урале (вдоль трасс Р-255 «Сибирь», Р-257 «Енисей» и Р-404 «Тюмень – Ханты-Мансийск»), на юге страны (на автодорогах в районе Туапсе, Ростова-на-Дону, Таганрога, Армавира, Ставрополя и на трассе А-290 «Новороссийск – Керчь»).

«Благодаря развитию объектов дорожного сервиса мы ожидаем подъём автомобильного туризма и появление новых рабочих мест в регионах. Реализация программы позволит решить проблему неравномерного распределения объектов сервиса на всём протяжении федеральных дорог, — комментирует Роман Старовойт. — Удастся исключить участки длиной в несколько сотен километров без комплексного обслуживания. Параллельно с этим до конца 2018 года все федеральные трассы Росавтодор приведёт в нормативное состояние».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что финансировать ремонт дорог хотят за счёт нарушителей ПДД. Законодательное собрание Нижегородской области разработало законопроект, предполагающий перечисление таких штрафов в дорожный фонд.