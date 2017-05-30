В компании рассказали о том, что строительно-монтажные работы по первому этапу завершены на 90%.

Одним из перспективных проектов компании «КАМАЗ» является завод каркасов кабин для нового поколения модельного ряда российской марки. На этой площадке на данный момент осуществляются работы по обустройству административно-бытовых помещений. Специалисты уже закончили монтаж ливневой канализации и начали обустройство системы пожаротушения в цехе окраски.

«К концу мая в цехах логистики и сварки будут выполнены бетонные полы толщиной 280 миллиметров, в цехе окраски их завершат в начале июля. Также мы начали устройство свайных фундаментов в цехе окраски под ванны катафореза», – комментирует директор проектно-строительного департамента КАМАЗа Рустем Фархутдинов.

Сейчас компания уже определилась с поставщиками-изготовителями силового электрооборудования. В перечень требуемого вошли трансформаторные подстанции, блочно-модульная котельная, магистральные и осветительные шинопроводы и светильники. Уже к августу 2017-го должно быть завершено устройство инженерных сетей в цехе окраски, остальные же оснастят к октябрю-ноябрю.

Строительство завода каркасов кабин для нового поколения моделей КАМАЗ стартовало в марте 2016 года. По проекту предусмотрено создание полного цикла производства каркасов кабин (то есть включая такие процессы как сварка и окраска). Выпущенная продукция будет отправляться на главный сборочный конвейер КАМАЗа, а также на сборочное производство грузовых машин марки Mercedes-Benz. Предположительно серийное производство начнётся в 2019-2020 годах.