С документом ознакомились «Известия». По информации издания, некоторые новые дорожные знаки в качестве эксперимента использовались в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Владимире. Теперь же их можно устанавливать по всей стране.

Среди новых знаков — «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», он используется для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» или перекрестка там, где эта разметка отсутствует. Кроме того, вводятся знаки «Глухие пешеходы» и «Диагональный пешеходный переход»: первый будут устанавливать в местах, в которых наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха, второй – для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок.

Там, где обособлено движение трамваев, появится знак «Выделенная трамвайная полоса». Знак «Уступи всем, и можно направо» установят на светофорах, в тех местах, где не наблюдается интенсивный поток пешеходов или велосипедистов, – он разрешает поворот направо на красный, если это не мешает другим участникам движения.

Еще в списке новых – знаки направления движения по полосам со стрелками, указывающими, с какой стороны разрешен поворот налево или направо. На таких знаках может быть указана дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда). Плюс, на российских дорогах будут устанавливать таблички с названием месяцев: они указывают период действия знака, если он носит сезонный характер.

Как отмечают «Известия», стандарт предполагает обновленный знак парковки с уточнениями: на сам знак могут нанести информацию о том, платная парковка или нет, способы постановки машин. При этом новые варианты исполнения дополняют существующие знаки, а не отменяют их.

ПНСТ будет действовать до 1 ноября 2020 года. На основе информации, полученной за это время, в РФ разработают постоянный национальный стандарт.

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы могут появиться «зоны медленного движения».