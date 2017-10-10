Начались продажи BMW 5 Series российской сборки

До этого момента автомобили 5 Series нового поколения в России продавалась исключительно немецкой сборки, и только сейчас к дилерам начнут поступать машины, собранные в Калининграде.

Ранее дилеры закупали в Германии наиболее популярные комплектации с востребованным оборудованием, тогда как «заказные» машины, включая базовые версии, клиенты ждали по несколько месяцев. Сейчас же российские клиенты могут приобрести машины в шести версиях, которые получаются дешевле немецких аналогов приблизительно на 500 000 рублей.

Самой популярной, вероятно, станет базовая и наиболее доступная версия 520i Business, в оснащение которой входят: светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, обогрев руля и сидений первого ряда, электропривод крышки багажника и обивка сидений экокожей. Она дороже базового «немца» всего на 60 000 рублей.

Комплектация BMW 520i BMW 520d BMW 520d xDrive BMW 530i BMW 530d Business 2 810 000 рублей 2 960 000 рублей Executive 2 960 000 рублей Sportline 2 990 000 рублей Exclusive 3 380 000 рублей Luxury 3 790 000 рублей M Sport 3 240 000 рублей 3 520 000 рублей 4 060 000 рублей

В Калининграде также собирают автомобили в оснащении Executive, Sport Line, Exclusive, Luxury и M Sport. Последняя версия получает более мощные тормоза, адаптивную подвеску M Sport, 18 или 19-дюймовые колеса и комбинированную отделку салона.

Поставки «живых» автомобилей, собранных на Автоторе, дилерам начнутся ближе к ноябрю. Кроме того, в Калининграде освоили выпуск новых версий и других моделей: 3 Series, 7 Series, X5 и X6.

Недавно стало известно, что BMW планирует построить в России завод полного цикла. Правда, руководство немецкого концерна пока еще не определилось с местом. Не исключается, что это будет Калининградская область.