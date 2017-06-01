Ранее «кореец» был доступен в РФ с тремя моторами: 1.6 MPI с распределенным впрыском (124 л.с.), 1.6 GDI с непосредственным впрыском (132 л.с.) и турбодвижком 1.6T GDI (204 л.с.). С июня в линейке Kia Soul появилась модификация с бензиновым двигателем 2.0 MPI мощностью 150 л.с.

Двухлитровый агрегат сочетается только с шестидиапазонным «автоматом». По данным производителя, кросс с новым мотором наберет первую «сотню» за 10,2 секунды, средний расход топлива – 8 л/100 км.

Kia Soul 2.0 MPI предлагается в тех же комплектациях, что и «паркетник» с двигателем 1.6 GDI: Luxe, Prestige и Premium. Доплата составит всего 20 000 рублей. Таким образом, цена «люксового» кроссовера с новым мотором – 1 094 900 рублей, в версии Prestige – 1 204 900 рублей, топовая модификация Premium обойдется в 1 354 900 рублей.

Кроссовер с базовым двигателем 1.6 MPI стоит от 884 900 рублей.

Напомним, обновленный Soul вышел на российский рынок в феврале этого года. Модель получила другие решетку радиатора и бамперы, модернизированную оптику. Для некоторых комплектаций предусмотрены защитные накладки на бамперы спереди и сзади.

В список стандартного оборудования Kia Soul входят: ABS, ESC, ассистент старта на подъеме, система ЭРА-Глонасс, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, кондиционер, аудиосистема, подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей и форсунок омывателя, обогрев зеркал. В топовой версии имеются мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, системы мониторинга «слепых зон» и помощи при выезде с парковки задним ходом, автопарковщик, круиз-контроль.

Ранее сообщалось о том, что все модели Kia, представленные в России, производят на калининградском заводе «Автотор».