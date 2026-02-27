Рестайлинг ×

Обновлённый Toyota Fortuner: первые изображения

27.02.2026 198 0 0
Обновлённый Toyota Fortuner: первые изображения

На днях фотошпионами была замечена рестайлинговая версия внедорожника Fortuner, и благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Среднеразмерный внедорожник Fortuner впервые пополнил гамму японского автопроизводителя в 2004 году. Изначально он был разработан и производился в Таиланде, позже его выпуск был налажен в Индонезии и некоторых других странах. Модель нынешнего поколения дебютировала в 2015 году, а в 2020 Fortuner получил наиболее заметный рестайлинг. Уже достаточно давно ожидается появление нового поколения, однако свежие шпионские фотографии дают понять, что вместо этого внедорожник получит ещё одно обновление.

Нынешний Toyota Fortuner
Нынешний Toyota Fortuner
1 / 3
Нынешний Toyota Fortuner
Нынешний Toyota Fortuner
2 / 3
Нынешний Toyota Fortuner
Нынешний Toyota Fortuner
3 / 3

Этот рестайлинг станет ещё более существенным, чем предыдущий: Fortuner получит полностью новую переднюю часть, выполненную в стиле представленного в конце прошлого года пикапа Hilux нового поколения. Судя по имеющимся фотографиям прототипов, основная часть кузова и его боковины не изменятся, при этом задняя часть совершенно другая (за исключением разве что заднего окна). Здесь появятся новые фонари, объединённые контрастной декоративной вставкой, а вместо традиционного овального логотипа (его не видно на шпионских фотографиях) могут сделать буквенное обозначение бренда. Также поменяется оформление нижней части крышки багажника и заднего бампера.

Рендер обновлённого Toyota Fortuner

В обоих своих поколениях Toyota Fortuner сделан на рамной платформе пикапа Hilux. Скорее всего, техническая часть внедорожника останется прежней: нынешняя модель комплектуется турбодизелем объёмом 2,8 литра, который выдаёт мощность в 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. На индийском рынке также представлен бензиновый вариант с 2.7-литровым «атмосферником» мощностью 166 л.с. (245 Нм). Привод может быть задним или полным, коробка передач — автоматической или механической с шестью ступенями в обоих случаях.

Рендер обновлённого Toyota Fortuner

Премьера обновлённого Fortuner может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, пару недель назад официально представили Toyota Highlander следующего поколения с совершенно новым дизайном.

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Toyota Toyota Fortuner

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как правильно выбирать стеклоомывающую жидкость зимой Зимой стеклоомывающая жидкость напрямую влияет на видимость и безопасность. При отрицательной температуре неподходящий состав густеет или кристаллизуется, нарушая работу системы. Разберёмся,... 79 0 0 27.02.2026
Статьи / Практика Вечный, но лишь условно: почему ломается датчик давления масла, как его проверить и заменить Один из датчиков автомобиля, о присутствии которого многие иногда просто забывают, – это датчик давления моторного масла. В этом нет ничего необычного: пока он работает исправно, о нем никто... 110 0 0 27.02.2026
Статьи / Авто и технологии Как автолюбителям и бизнесу выбрать качественные смазочные материалы В последнее время рынок смазочных материалов претерпел серьезные изменения. Известные международные бренды покинули страну, поставив автолюбителей и владельцев бизнеса в условия непростого в... 188 1 0 26.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77117 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47143 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19890 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку
6 Яндекс вместо дизеля и третий ключик: обзор обновленных Haval H7 и H9
4 Lincoln готовит конкурента Range Rover и Mercedes-Benz G-класса
Новые комментарии
Change privacy settings