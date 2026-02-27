Среднеразмерный внедорожник Fortuner впервые пополнил гамму японского автопроизводителя в 2004 году. Изначально он был разработан и производился в Таиланде, позже его выпуск был налажен в Индонезии и некоторых других странах. Модель нынешнего поколения дебютировала в 2015 году, а в 2020 Fortuner получил наиболее заметный рестайлинг. Уже достаточно давно ожидается появление нового поколения, однако свежие шпионские фотографии дают понять, что вместо этого внедорожник получит ещё одно обновление.
Этот рестайлинг станет ещё более существенным, чем предыдущий: Fortuner получит полностью новую переднюю часть, выполненную в стиле представленного в конце прошлого года пикапа Hilux нового поколения. Судя по имеющимся фотографиям прототипов, основная часть кузова и его боковины не изменятся, при этом задняя часть совершенно другая (за исключением разве что заднего окна). Здесь появятся новые фонари, объединённые контрастной декоративной вставкой, а вместо традиционного овального логотипа (его не видно на шпионских фотографиях) могут сделать буквенное обозначение бренда. Также поменяется оформление нижней части крышки багажника и заднего бампера.
В обоих своих поколениях Toyota Fortuner сделан на рамной платформе пикапа Hilux. Скорее всего, техническая часть внедорожника останется прежней: нынешняя модель комплектуется турбодизелем объёмом 2,8 литра, который выдаёт мощность в 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. На индийском рынке также представлен бензиновый вариант с 2.7-литровым «атмосферником» мощностью 166 л.с. (245 Нм). Привод может быть задним или полным, коробка передач — автоматической или механической с шестью ступенями в обоих случаях.
Премьера обновлённого Fortuner может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, пару недель назад официально представили Toyota Highlander следующего поколения с совершенно новым дизайном.
