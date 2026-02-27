На днях фотошпионами была замечена рестайлинговая версия внедорожника Fortuner, и благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Среднеразмерный внедорожник Fortuner впервые пополнил гамму японского автопроизводителя в 2004 году. Изначально он был разработан и производился в Таиланде, позже его выпуск был налажен в Индонезии и некоторых других странах. Модель нынешнего поколения дебютировала в 2015 году, а в 2020 Fortuner получил наиболее заметный рестайлинг. Уже достаточно давно ожидается появление нового поколения, однако свежие шпионские фотографии дают понять, что вместо этого внедорожник получит ещё одно обновление.

Нынешний Toyota Fortuner 1 / 3 Нынешний Toyota Fortuner 2 / 3 Нынешний Toyota Fortuner 3 / 3

Этот рестайлинг станет ещё более существенным, чем предыдущий: Fortuner получит полностью новую переднюю часть, выполненную в стиле представленного в конце прошлого года пикапа Hilux нового поколения. Судя по имеющимся фотографиям прототипов, основная часть кузова и его боковины не изменятся, при этом задняя часть совершенно другая (за исключением разве что заднего окна). Здесь появятся новые фонари, объединённые контрастной декоративной вставкой, а вместо традиционного овального логотипа (его не видно на шпионских фотографиях) могут сделать буквенное обозначение бренда. Также поменяется оформление нижней части крышки багажника и заднего бампера.

Рендер обновлённого Toyota Fortuner

В обоих своих поколениях Toyota Fortuner сделан на рамной платформе пикапа Hilux. Скорее всего, техническая часть внедорожника останется прежней: нынешняя модель комплектуется турбодизелем объёмом 2,8 литра, который выдаёт мощность в 204 л.с. и 500 Нм крутящего момента. На индийском рынке также представлен бензиновый вариант с 2.7-литровым «атмосферником» мощностью 166 л.с. (245 Нм). Привод может быть задним или полным, коробка передач — автоматической или механической с шестью ступенями в обоих случаях.

Рендер обновлённого Toyota Fortuner

Премьера обновлённого Fortuner может состояться уже в ближайшие месяцы. Между тем, пару недель назад официально представили Toyota Highlander следующего поколения с совершенно новым дизайном.