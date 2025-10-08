Внедорожник Toyota Fortuner получил спецверсию перед тем, как наконец-то сменить поколение

В актуальном втором поколении сделанный на базе рамного пикапа Toyota Hilux внедорожник Toyota Fortuner пребывает аж с 2015 года. Полноценный рестайлинг пассажирский SUV пережил в 2020-м. Уже давно пора выпустить вездеход следующей генерации, и такой Fortuner вроде бы наконец-то на подходе. По крайней мере, недавно в Сеть выкладывали патентные картинки свежего Hilux. Но если новый пикап, по неофициальным данным, представят до конца текущего года, то премьеру «третьего» Fortuner ждут не раньше 2026-го. Так что пока компания Тойота поддерживает интерес к нынешнему вездеходу с помощью различных спецверсий. Очередной особый Toyota Fortuner анонсирован в Индии – такое исполнение получило имя Leader Edition. Кстати, версия с аналогичным названием уже была в гамме местной модели. Однако на этот раз доработок чуть больше, что понятно из описания в официальном пресс-релизе, ведь индийское подразделение пока поделилось единственным изображением.

Toyota Fortuner Leader Edition 2025 модельного года 1 / 2 Toyota Fortuner Leader Edition 2025 модельного года 2 / 2

Toyota Fortuner Leader Edition-2025 получил собственную радиаторную решетку и другой передний бампер, на котором вдобавок красуются хромированные накладки. На кромке капота имеется крупная надпись с названием модели. Особому внедорожнику еще достались 18-дюймовые потемневшие диски. Кузов может быть окрашен в черный, белый или серебристый цвета. В двух последних случаях Leader Edition также будет с черной крышей. В салоне – черно-бордовая обивка.

Стандартный индийский Toypta Fortuner 1 / 2 Стандартный индийский Toypta Fortuner 2 / 2

Заявлено, что список оборудования пополнили система мониторинга давления в шинах, электропривод складывания наружных зеркал и подсветка порогов. О другом оснащении компания еще не рассказала, но оно, видимо, идентично богатым версиям. В этом случае в арсенале Toyota Fortuner Leader Edition также значатся мультимедиа, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Салон стандартного Toypta Fortuner для Индии. Внутри спецверсии — черно-бордовая отделка

Спецверсию предложат исключительно с турбодизелем 2.8 (204 л.с.) и задним приводом. Зато клиенты смогут выбрать внедорожник как с шестиступенчатой механикой, так и с классическим шестиступенчатым автоматом. В Индии остальные исполнения Toyota Fortuner еще бывают с бензиновым мотором 2.7 (166 л.с.), плюс там можно купить «мягкогибридный» внедорожник, у которого тот же турбодизель 2.8 имеет 48-вольтовый довесок. Полный привод положен только дизельным машинам.

Прием заказов на Toyota Fortuner Leader Edition-2025 откроют позже в текущем месяце. Также отметим, что в Индии еще продают Fortuner с другим оформлением передка – такой внедорожник считается отдельной моделью под названием Legender. Причем, например, в Таиланде и странах Южной Америки (южноамериканский SUV зовется SW4) вездеход сейчас представлен с единым дизайном – как у индийского Legender.