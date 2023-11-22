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  • Обновлён внедорожник Toyota SW4, брат Fortuner: теперь единый дизайн

Обновлён внедорожник Toyota SW4, брат Fortuner: теперь единый дизайн

22.11.2023 178 0 0

Внешне базовый вездеход отныне повторяет богатую версию. Технику реформы не затронули.

В большинстве стран рамный внедорожник Тойоты на базе пикапа Hilux носит имя Fortuner, а вот в Аргентине и Бразилии у модели другое название – SW4. В актуальном, втором по счету поколении оба SUV пребывают с 2015 года, полноценный рестайлинг они пережили в 2020-м. На подходе Fortuner/SW4 третьей генерации, однако, как ожидается, новый вездеход представят лишь в следующем году, так что пока Toyota точечно модернизирует нынешнюю модель: на этот раз порция обновок досталась южноамериканскому варианту. Напомним, Toyota SW4 производят на аргентинском заводе компании.

Обновленный базовый Toyota SW4 и дореформенный начальный вариант

Как и на остальных рынках, в Южной Америке после рестайлинга трехлетней давности стандартный вездеход был представлен с двумя вариантами дизайна (бразильцам еще доступна «подогретая» версия GR-Sport). А теперь базовый SW4 выглядит так же, как роскошное исполнение Diamond (в Юго-Восточной Азии богатый Fortuner называется Legender): с топового внедорожника перешли бамперы и радиаторная решетка. Кроме того, пороги самого дешевого SW4 отныне окрашены в черный цвет (прежде были серебристыми), также модель получила иные 18-дюймовые колеса. Вдобавок в Бразилии базовую комплектацию переименовали из SRX в SRX Platinum. К слову, в прошлом году Тойота унифицировала дизайн Fortuner в Таиланде.

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Интерьер остался прежним. Впрочем, еще летом Toyota SW4 обрел 9-дюймовый экран мультимедийной системы (раньше был 8-дюймовый). В списке стандартного оборудования также значатся камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и система слежения за разметкой. «Простой» SW4 бывает с пяти- или семиместным салоном, тогда как топ-версия Diamond исключительно семиместная.

Техника прежняя. В Аргентине и Бразилии Toyota SW4 доступен только с турбодизелем 2.8 мощностью 204 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Бразильский SW4 GR-Sport имеет форсированный до 224 л.с. дизель 2.8 и перенастроенную подвеску. Южноамериканская модель по умолчанию полноприводная.

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