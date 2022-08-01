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  • Внедорожник Toyota Fortuner получил порцию обновок перед тем, как сменить поколение

Внедорожник Toyota Fortuner получил порцию обновок перед тем, как сменить поколение

01.08.2022 583 0 4

Кое-где базовый вездеход внешне подтянулся к богатым вариантам исполнения,  кроме того, расширен список стандартного оборудования. Техника прежняя.

 

Рамный внедорожник Toyota Fortuner актуального, второго по счету, поколения в строю с 2015 года, как и предшественник, он сделан из пикапа Hilux. Полноценный рестайлинг пассажирская версия пережила в 2020-м, уже на подходе SUV третьей генерации – по неофициальным данным, автомобиль дебютирует в 2023-м. И все же Тойота решила еще раз освежить нынешний вездеход: в Таиланде, на малой родине Fortuner, представлен внедорожник нового модельного года.

Toyota Fortuner Leader нового модельного года и прежний базовый внедорожник
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Toyota Fortuner Leader нового модельного года и прежний базовый внедорожник
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Тайский базовый вариант обрел «фамилию» Leader. У такого Toyota Fortuner теперь радиаторная решетка, как у «роскошного» исполнения Legender и «горячей» версии GR Sport, хотя фары с отдельными диодными секциями «простому» SUV не достались. Зато у самого доступного SUV почернели боковые подножки (были серебристыми) и декоративная плашка на багажной двери (была хромированной). Наконец, Fortuner Leader получил 18-дюймовые диски нового дизайна.

Toyota Fortuner Leader
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Toyota Fortuner Leader
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Toyota Fortuner Leader
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Toyota Fortuner Leader
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Toyota Fortuner Leader
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Список стандартного оборудования самого дешевого внедорожника пополнил передний парктроник. Также Fortuner Leader и Legender отныне по умолчанию имеют системы мониторинга «слепых» зон и помощи при выезде задним ходом (у GR Sport эти ассистенты были и прежде).

Технику реформы не затронули. В Таиланде Fortuner Leader предложен с турбодизелем 2GD-FTV 2.4 мощностью 150 л.с. Версии Legender положен тот же мотор, плюс можно выбрать «богатый» вездеход с турбодизелем 1GD-FTV 2.8, выдающим 204 л.с. Эти две модификации бывают как с задним, так и с подключаемым полным приводом. «Оспортивленный» Fortuner GR Sport представлен только со старшим дизелем и полным приводом, у такого внедорожника также перенастроена подвеска. Все исполнения комплектуются шестиступенчатым «автоматом».

Toyota Fortuner Legender и GR Sport
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Toyota Fortuner Legender и GR Sport
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Toyota Fortuner Legender и GR Sport
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Toyota Fortuner Legender и GR Sport
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За посвежевший Fortuner на тайском рынке просят примерно 38 000 – 53 000 долларов. На данный момент неизвестно, обновится ли базовый внедорожник в других странах так же, как в Таиланде.

Что же касается вездехода следующей генерации, то в том же Таиланде такой SUV, как ожидается, получит «мягкогибридную» версию, причем надстройка якобы появится у турбодизеля 2.8.

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