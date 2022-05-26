Внедорожник Toyota Fortuner нового поколения: первая информация

Нынешний рамный внедорожник Toyota Fortuner, второго по счету поколения, в строю с 2015 года, как и предшественник, он сделан из пикапа Hilux. Полноценный рестайлинг пассажирская модель пережила в 2020-м. А на 2023-й запланирована премьера вездехода третьей генерации, об этом сообщает таиландское издание Headlightmag со ссылкой на собственный источник. Напомним, Таиланд – это малая родина Fortuner, оттуда его поставляют, в том числе, и в Россию.

По данным портала, модель сохранит раму, но платформа окажется новой: якобы это TNGA-F (она же GA-F), которая лежит в основе дорогих Toyota Land Cruiser 300 и Sequoia/Tundra. Впрочем, не исключено, что речь идет об упрощенной версии или и вовсе об элементах этой «тележки», ведь Fortuner должен остаться самым доступным вездеходом марки.

Актуальный Toyota Fortuner 1 / 2 Актуальный Toyota Fortuner 2 / 2

Ожидается, что в Таиланде новый внедорожник получит «мягкогибридную» версию: Headlightmag пишет, что надстройка появится у нынешнего четырехцилиндрового турбодизеля 2.8 серии GD. Других подробностей о технике издание не привело. В гамму актуального Fortuner помимо мотора 2.8 еще входят (в зависимости от страны) дизели 2.4 и 3.0, а также бензиновые двигатели 2.7 и 4.0.



О пикапе Toyota Hilux тайцы не упоминают, но, скорее всего, и в следующем поколении эта модель и Fortuner будут родственниками, так что новый грузовик тоже могут представить в 2023 году.

Актуальный Toyota Fortuner

Между тем нынешний вездеход Тойоты после рестайлинга обрел не только «роскошную» комплектацию Legender со своим дизайном, но и несколько особых версий. Так, на некоторых рынках представлен «оспортивленный» Fortuner GR Sport (он же на заглавном фото), а в том же Таиланде вдобавок выпустили лимитированную спецверсию Commander.

