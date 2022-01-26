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  • Toyota Sequoia нового поколения: «родня» Land Cruiser 300, но больше и проще

Toyota Sequoia нового поколения: «родня» Land Cruiser 300, но больше и проще

26.01.2022 1509 0 8

В США дебютировал полноразмерный рамный внедорожник Toyota Sequoia третьего поколения, сделанный на базе пикапа Tundra. Дизайн стал более брутальным, вместо независимой задней подвески теперь — неразрезной мост, вместо дифференциального полного привода — «деревенский» парт-тайм, а вместо атмосферного V8 — битурбомотор V6 в составе гибридной силовой установки. У американский дилеров новая Sequoia появится летом.

 

Toyota Sequoia первого поколения вышла на американский рынок в 2000 году, чтобы конкурировать с полноразмерными внедорожниками GM и Ford. Старт оказался неплохим, в лучшем для модели 2002 году в США, по данным ресурса CarSalesBase, удалось реализовать более 70 тысяч экземпляров Sequoia, но затем спрос пошёл на спад, и смена поколений, случившаяся в 2007-м, не помогла. В прошлом десятилетии спрос на Sequoia в США не превышал 15 тысяч единиц в год, а в 2021-м было продано всего 8070 шт. Для сравнения скажем, что лидер сегмента полноразмерных SUV американского рынка — Chevrolet Tahoe — в прошлом году разошёлся тиражом 106 030 шт., GMC Yukon — 84.242 шт., Ford Expedition — 81 988 шт. Даже у Nissan Armada продажи оказались лучше — 22 814 шт.

И вот, наконец, представлена «третья» Sequoia, которая по задумке стратегов Toyota должна непременно оказаться успешнее «второй». На смену прежним пухловато-округлым формам пришёл более угловатый кузов с глубокими выштамповками на боках и довольно стремительным для машины такого размера силуэтом. Наружный и внутренний декор зависят от комплектации, которых на данный момент предусмотрено пять — SR5, Limited, Platinum, оффроудная TRD Pro и наиболее роскошная Capstone.

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По части техники новая Sequoia полностью унифицирована с родственным пикапом Tundra третьего поколения, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. Это значит, что у самого большого внедорожника Toyota теперь неразрезной мост сзади и простенький полный привод типа парт-тайм с жёстко подключаемым передком, тогда как Sequoia второго поколения могла похвастать независимой задней подвеской и дифференциалом Torsen между осями. Понижающая передача в «раздатке», слава богу, осталась. Бережливые покупатели могут по-прежнему выбрать Cеквойю с задним приводом.

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Между тем Toyota утверждает, что Sequoia по платформе унифицирована с куда более технически изощрённым внедорожником Land Cruiser 300, дебютировавшим летом 2021 года, при этом в США новый «крузак» продаваться не будет — видимо, чтобы не наводить тень на Cеквойю. Габариты последней пока не объявлены, но ясно, что Sequoia длиннее, чем LС 300, и третий ряд кресел у неё более просторный, рассчитанный на троих седоков (у LС 300 — на двух).

Под капотом на смену 5,7-литровому атмосферному V8 (386 л.с., 544 Нм) и 6-ступенчатому гидромеханическому «автомату» пришла безальтернативная гибридная силовая установка i-Force Max, состоящая из 3,4-литрового бензинового битурбомотора V6 (394 л.с., 650 Нм), 10-ступенчатого «автомата» и установленного между ними 36-киловаттного электромотора. Буферная батарея находится под полом багажника. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 443 л.с. и 790 Нм. Допустимая масса буксируемого прицепа выросла на 22% до 4082 кг. Задний мост по умолчанию подвешен на пружинах, а за доплату предлагаются адаптивные пневмостойки, автоматически поддерживающие нужный дорожный просвет независимо от нагрузки (в сочетании с прицепом — особенно полезная опция).

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Салон с места водителя — такой же, как в пикапе Tundra. В базе (комплектация SR5) есть 12,3-дюймовый виртуальный щиток приборов, 8-дюймовый сенсорный мультимедийный экран, комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 2.5 и люк в крыше. За доплату предлагается то, что входит в стандартное оснащение более дорогих версий, а именно мультимедийная система с 14-дюймовым экраном, третий ряд кресел с продольной регулировкой в диапазоне 152 мм и электроприводом механизма складывания, функция бесконтактного открывания багажной двери, 120-вольтовые розетки и многое другое.

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Опциональный пакет TRD Sport подразумевает спортивную подвеску с амортизаторами Bilstein, 20-дюймовые колёса вместо штатных 18-дюймовых и красный декор, а пакет TRD Off-Road — оффроудные ездовые режимы, блокировку заднего дифференциала и систему кругового обзора.

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Особняком стоит версия TRD Pro (белая машина на фотографиях) с ещё более индивидуальным оффроудным декором (например, в радиаторную решётку по центру вмонтирован светодиодный прожектор), металлической защитой двигателя, амортизаторами Fox, раздельными креслами во втором ряду вместо трёхместного дивана, экспедиционным багажником на крыше и более грозно рычащей выхлопной системом с двумя патрубками вместо одного.

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Роскошная версия Capstone (красная машина на фотографиях), которая недавно появилась у пикапа Tundra, предлагает 22-дюймовые «катки», много хрома в наружной отделке, натуральное дерево и двухцветную полуанилиновую кожаную обивку в салоне, подножки с электроприводом и улучшенную шумоизоляцию.

Цены на новую Toyota Sequoia пока не объявлены. Поставки этого большого внедорожника в Россию не планируются — опять-таки, чтобы не мешать Land Cruiser 300, который, впрочем, и так пользуется ажиотажным спросом. Но в частном порядке Секвойи в нашу страну завозились и раньше (по 30-40 машин в год), так что новую мы тоже на дорогах наверняка увидим.

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