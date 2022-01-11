Роскошный пикап Toyota Tundra Capstone: много хрома, натуральный орех и гибридная тяга

По итогам 2021 года Toyota стала самой успешной автомобильной маркой в США и реализовала 2 027 786 машин, на 10,3% больше, чем в 2020-м (здесь и далее приведены данные производителей). Второе место — у Ford (продано 1 804 824 автомобилей, -6,5%), третье — у Chevrolet (1 422 031 шт., -18%). Но в сегменте полноразмерных пикапов, самом главном и востребованном в США, Toyota пока сильно отстаёт от лидеров: её пикап Tundra в прошлом году разошёлся тиражом 81 959 шт. (-24,9%), тогда как Ford F-Series продан в количестве 726 004 шт. (-7,8%), Ram Pickup — 569 388 шт. (+1%), Chevrolet Silverado — 529 765 шт. (-10,8%).
В прошлом году дебютировало третье поколение Tundra, с которым Toyota связывает большие надежды: премьера состоялась в сентябре, а в октябре была анонсирована роскошная версия Capstone (переводится как «вершина» или «кульминация»), которая призвана конкурировать с наиболее богато оснащёнными версиями Ford F-150, Ram 1500 и Chevrolet Silverado, а также с GMC Sierra Denali (по сути, премиальная версия Chevrolet Silverado).
Версия Capstone будет предлагаться исключительно с полноразмерной двухрядной установленной на гидроопорах кабиной CrewMax (есть ещё укороченная Double Cab) и гибридной силовой установкой i-Force Max: между 3,4 литровым бензиновым битурбомотором V6 (394 л.с., 650 Нм) и 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» установлен 36-киловаттный электромотор, а буферная батарея находится под задним диваном. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 443 л.с. и 790 Нм. Грузоподъёмность версии Capstone — 674 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 4690 кг.
К наружным особенностям Tundra Capstone относятся радиаторная решётка с уникальным сетчатым рисунком и хромированными горизонтальными планками, хромированные 22-дюймовые литые колёса, хромированные корпуса зеркал, крупная хромированная надпись Tundra на заднем борту, хромированные надписи i-Force Max на капоте, подножки с электроприводом для попадания в кабину и кузов.
В салоне — двухцветная обивка кресел полуанилиновой перфорированной кожей, отделка передней панели и центрального тоннеля тёмным американским орехом, контурная диодная подсветка и светящаяся надпись Capstone. В передних дверях установлены специальные акустические стёкла, снижающие уровень шума в кабине.
В стандартное оснащение версии Capstone входят топовая мультимедийная система с 14-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема JBL с двенадцатью громкоговорителями, 12-дюймовый цифровой щиток приборов, 10-дюймовый проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, панорамный люк в крыше и комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 2.5 с адаптивным круиз-контролем. За доплату предлагается адаптивная подвеска и задний самовыравнивающийся под нагрузкой мост на пневмостойках.
Цены Toyota Tundra Capstone пока не объявлена, но американские СМИ полагают, что нужно ориентироваться на 70 тысяч долларов без учёта опций.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться