Гибридные авто ×
  • Роскошный пикап Toyota Tundra Capstone: много хрома, натуральный орех и гибридная тяга

Роскошный пикап Toyota Tundra Capstone: много хрома, натуральный орех и гибридная тяга

11.01.2022 447 0 0

Новое, третье поколение полноразмерного пикапа Toyota Tundra пополнилось топ-версией Capstone с улучшенной отделкой и безальтернативной гибридной силовой установкой на базе бензинового битурбомотора V6. Продажи в США начнутся весной этого года.

 

По итогам 2021 года Toyota стала самой успешной автомобильной маркой в США и реализовала 2 027 786 машин, на 10,3% больше, чем в 2020-м (здесь и далее приведены данные производителей). Второе место — у Ford (продано 1 804 824 автомобилей, -6,5%), третье — у Chevrolet (1 422 031 шт., -18%). Но в сегменте полноразмерных пикапов, самом главном и востребованном в США, Toyota пока сильно отстаёт от лидеров: её пикап Tundra в прошлом году разошёлся тиражом 81 959 шт. (-24,9%), тогда как Ford F-Series продан в количестве 726 004 шт. (-7,8%), Ram Pickup — 569 388 шт. (+1%), Chevrolet Silverado — 529 765 шт. (-10,8%).

В прошлом году дебютировало третье поколение Tundra, с которым Toyota связывает большие надежды: премьера состоялась в сентябре, а в октябре была анонсирована роскошная версия Capstone (переводится как «вершина» или «кульминация»), которая призвана конкурировать с наиболее богато оснащёнными версиями Ford F-150, Ram 1500 и Chevrolet Silverado, а также с GMC Sierra Denali (по сути, премиальная версия Chevrolet Silverado).

Версия Capstone будет предлагаться исключительно с полноразмерной двухрядной установленной на гидроопорах кабиной CrewMax (есть ещё укороченная Double Cab) и гибридной силовой установкой i-Force Max: между 3,4 литровым бензиновым битурбомотором V6 (394 л.с., 650 Нм) и 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» установлен 36-киловаттный электромотор, а буферная батарея находится под задним диваном. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 443 л.с. и 790 Нм. Грузоподъёмность версии Capstone — 674 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 4690 кг.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

К наружным особенностям Tundra Capstone относятся радиаторная решётка с уникальным сетчатым рисунком и хромированными горизонтальными планками, хромированные 22-дюймовые литые колёса, хромированные корпуса зеркал, крупная хромированная надпись Tundra на заднем борту, хромированные надписи i-Force Max на капоте, подножки с электроприводом для попадания в кабину и кузов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В салоне — двухцветная обивка кресел полуанилиновой перфорированной кожей, отделка передней панели и центрального тоннеля тёмным американским орехом, контурная диодная подсветка и светящаяся надпись Capstone. В передних дверях установлены специальные акустические стёкла, снижающие уровень шума в кабине.

В стандартное оснащение версии Capstone входят топовая мультимедийная система с 14-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема JBL с двенадцатью громкоговорителями, 12-дюймовый цифровой щиток приборов, 10-дюймовый проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, панорамный люк в крыше и комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 2.5 с адаптивным круиз-контролем. За доплату предлагается адаптивная подвеска и задний самовыравнивающийся под нагрузкой мост на пневмостойках.

Цены Toyota Tundra Capstone пока не объявлена, но американские СМИ полагают, что нужно ориентироваться на 70 тысяч долларов без учёта опций.

пикап США новинки гибридные авто Toyota Toyota Tundra

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Богаче, красивее и дороже X-Trail: стоит ли покупать Renault Koleos II за 2,2 миллиона С бюджетом в 2-2,5 миллиона выбор полноприводного автомобиля пока остается не очень сложным. За эти деньги можно купить, например, кроссовер Lexus RX в возрасте 7-10 лет, более крупный Toy... 2439 2 2 11.01.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Skoda Kodiaq Скоро пять лет, как первые товарные Кодиаки поступили в салоны российских дилеров, а значит, пора подводить первые итоги эксплуатации. Допустим, сломаться эти машины ещё толком не успели, но... 2856 9 2 11.01.2022
Статьи / Практика Накатом, в повороте и просто так: откуда появился гул в машине? Гул – штука неприятная. Иногда он появляется постепенно, и владелец подсознательно к нему привыкает и не обращает на него внимания до тех пор, пока что-нибудь не отвалится. Это плохо, поэтом... 1260 0 11 07.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 18592 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 11554 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 11420 16 6 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings