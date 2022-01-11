Роскошный пикап Toyota Tundra Capstone: много хрома, натуральный орех и гибридная тяга

Новое, третье поколение полноразмерного пикапа Toyota Tundra пополнилось топ-версией Capstone с улучшенной отделкой и безальтернативной гибридной силовой установкой на базе бензинового битурбомотора V6. Продажи в США начнутся весной этого года.

По итогам 2021 года Toyota стала самой успешной автомобильной маркой в США и реализовала 2 027 786 машин, на 10,3% больше, чем в 2020-м (здесь и далее приведены данные производителей). Второе место — у Ford (продано 1 804 824 автомобилей, -6,5%), третье — у Chevrolet (1 422 031 шт., -18%). Но в сегменте полноразмерных пикапов, самом главном и востребованном в США, Toyota пока сильно отстаёт от лидеров: её пикап Tundra в прошлом году разошёлся тиражом 81 959 шт. (-24,9%), тогда как Ford F-Series продан в количестве 726 004 шт. (-7,8%), Ram Pickup — 569 388 шт. (+1%), Chevrolet Silverado — 529 765 шт. (-10,8%).

В прошлом году дебютировало третье поколение Tundra, с которым Toyota связывает большие надежды: премьера состоялась в сентябре, а в октябре была анонсирована роскошная версия Capstone (переводится как «вершина» или «кульминация»), которая призвана конкурировать с наиболее богато оснащёнными версиями Ford F-150, Ram 1500 и Chevrolet Silverado, а также с GMC Sierra Denali (по сути, премиальная версия Chevrolet Silverado).



Версия Capstone будет предлагаться исключительно с полноразмерной двухрядной установленной на гидроопорах кабиной CrewMax (есть ещё укороченная Double Cab) и гибридной силовой установкой i-Force Max: между 3,4 литровым бензиновым битурбомотором V6 (394 л.с., 650 Нм) и 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» установлен 36-киловаттный электромотор, а буферная батарея находится под задним диваном. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 443 л.с. и 790 Нм. Грузоподъёмность версии Capstone — 674 кг, допустимая масса буксируемого прицепа — 4690 кг.

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К наружным особенностям Tundra Capstone относятся радиаторная решётка с уникальным сетчатым рисунком и хромированными горизонтальными планками, хромированные 22-дюймовые литые колёса, хромированные корпуса зеркал, крупная хромированная надпись Tundra на заднем борту, хромированные надписи i-Force Max на капоте, подножки с электроприводом для попадания в кабину и кузов.



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В салоне — двухцветная обивка кресел полуанилиновой перфорированной кожей, отделка передней панели и центрального тоннеля тёмным американским орехом, контурная диодная подсветка и светящаяся надпись Capstone. В передних дверях установлены специальные акустические стёкла, снижающие уровень шума в кабине.



В стандартное оснащение версии Capstone входят топовая мультимедийная система с 14-дюймовым сенсорным экраном, аудиосистема JBL с двенадцатью громкоговорителями, 12-дюймовый цифровой щиток приборов, 10-дюймовый проекционный дисплей, цифровое зеркало заднего вида, панорамный люк в крыше и комплекс электронных ассистентов водителя Toyota Safety Sense 2.5 с адаптивным круиз-контролем. За доплату предлагается адаптивная подвеска и задний самовыравнивающийся под нагрузкой мост на пневмостойках.



Цены Toyota Tundra Capstone пока не объявлена, но американские СМИ полагают, что нужно ориентироваться на 70 тысяч долларов без учёта опций.

