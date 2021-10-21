У Toyota Tundra будет новая топовая версия, которая составит конкуренцию пикапам Ford и GMC

Компания Toyota наладила производство предназначенного для Штатов полноразмерного пикапа Tundra ещё в 1999 году. Грузовик сменил поколение в первый раз в 2007-ом, а рестайлинг пережил в 2014 году. Месяц назад была представлена Тундра третьей генерации: автомобиль получил заметные изменения во внешности, иной салон, а также изменённую моторную линейку.



На фото: пикап Toyota Tundra нового поколения в версии TRD Pro

Продажи Tundra в США снижаются в течение последней пары лет. За «ковидный» 2020-ый пикап разошёлся тиражом в 109 203 экземпляра, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатели грузовика также снижаются (вероятно, это можно объяснить тем, что поклонники ждали выхода модели третьего поколения). Так, за январь-сентябрь клиенты купили 65 013 экземпляров, что на 15,4% меньше, чем за первые девять месяцев 2020-го.



В рамках презентации новинки Toyota анонсировала, что у новой Tundra будут версии SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition и TRD Pro. Теперь появились слухи о новом топовом исполнении модели. Как стало известно из видео, размещённого на Youtube-канале Pickup Truck Plus SUV Talk, у такой версии будет название Capstone, что можно перевести как «высшая точка», либо «высшее достижение». В целом, вполне подходящее название для топовой версии автомобиля.



Сообщается, что у такого автомобиля наименование Capstone расположено на передней двери. Кроме того, у этой топовой версии Toyota Tundra ожидается большее количество хрома в оформлении экстерьера. Скорее всего, такой пикап предложат только в варианте Crew Cab, с четырьмя дверями.

По предварительным данным, у новой топовой версии на капоте также «засветился» шильдик i-Force Max. Не исключено, что такой грузовик оснастят гибридной силовой установкой, в основе которой лежит битурбомотор V6 объёмом 3,5 литра, работающий в тандеме с электромотором. Совокупная мощность этой системы составляет 443 л.с., а максимальный крутящий момент – 790 Нм.



Вероятно, ценник версий TRD Pro и гибрида 1794 Edition превысит 60 тыс. долларов (эквивалентно примерно 4,27 млн рублей по текущему курсу). В этом случае стартовая стоимость новой топовой версии Toyota Tundra составит около 70 тыс. долларов (около 4,98 млн рублей).

Ожидается, что новое «богатое» исполнение Capstone составит конкуренцию популярным в Штатах полноразмерным пикапам Ford F-150 Limited и GMC Sierra Denali. Отметим, их ценники стартуют с отметки 73 105 долларов (около 5,21 млн рублей) и 55 800 долларов (примерно 3,97 млн рублей) соответственно. Вероятно, презентация новой версии Тундры пройдёт в ближайшие недели, до дилеров такой пикап должен добраться в 2022 году.

