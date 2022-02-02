Внедорожник Toyota Fortuner обрёл лимитированную спецверсию Commander: не только декор

Новая версия создана на базе «стандартного» вездехода, а ее «фишки» — это не только особый дизайн, но и расширенный список оборудования. Есть и техническая обновка. Пока такое исполнение доступно лишь в одной стране.

Рамный внедорожник Toyota Fortuner актуальной, второй по счету, генерации в строю с 2015 года (оба поколения сделаны из пикапа Hilux). Полноценный рестайлинг модель пережила в 2020-м, дебютным рынком для такого вездехода стал Таиланд, где продают машины локального производства. И тайцы же первыми (а, может, и единственными) получат новую особую версию, названную Commander (привет, Jeep). К слову, в Таиланде Fortuner остается лидером своего сегмента: по данным местных СМИ, в 2021-м там было реализовано 22 278 машин (+13%), тогда как Isuzu MU-X разошелся тиражом 15 434 экземпляра (рост почти в два раза), а выбор на Mitsubishi Pajero Sport остановили 7273 клиента (-22%).

Toyota Fortuner Commander 1 / 2 Toyota Fortuner Commander 2 / 2

За основу для Fortuner Commander взяли «стандартный» внедорожник во второй по старшинству комплектации V (у модели есть еще «богатая» модификация Legender, у нее свой дизайн). Внешние отличия от «простого» вездехода – выполненные в черном цвете радиаторная решетка, накладка на переднем бампере, крыша, корпуса наружных зеркал, пороги и декоративная плашка на корме. Сам кузов может быть белым или красным. Кроме того, Коммандеру достались 20-дюймовые колеса – как у топового Fortuner Legender («стандартному» вездеходу положены 18-дюймовые).



Toyota Fortuner Commander

В салоне – темно-бордовые «кожаные» вставки на сиденьях, картах дверей и центральной консоли, плюс красная прострочка. В список оборудования также вошли камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о перекрестном движении сзади (все это добро есть в более дорогих комплектациях и опять же у «роскошного» Legender).



Toyota Fortuner Commander предложен с младшим турбодизелем 2.4 (150 л.с., 400 Нм) и шестиступенчатым «автоматом». Привод только задний, при этом у Коммандера перенастроено шасси – установлены новые амортизаторы.

Toyota Fortuner Commander

Тираж спецверсии ограничен: всего выпустят 1000 экземпляров. Цена Fortuner Commander – 1 505 000 бат, что эквивалентно примерно 3 463 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, исходный заднеприводный Fortuner V в Таиланде стоит от 1 466 000 бат (3 374 000 рублей), а «роскошный» Fortuner Legender обойдется минимум в 1 566 000 бат (3 604 000 рублей).



В России внедорожник Тойоты представлен с бензиновым мотором 2.7 (166 л.с., 245 Нм) и турбодизелем 2.8 (200 л.с., 500 Нм). Первый двигатель сочетается с 5МКП или 6АКП, дизель работает в паре только с «автоматом». У нас модель по умолчанию имеет полный привод. Цена по прайсу – от 3 077 000 рублей.