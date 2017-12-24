Названы самые неудовлетворительные автомобили

В рейтинг неудовлетворительных моделей, составленный журналистами издания Consumer Reports, вошли даже несколько автомобилей премиальных марок. Четыре из десяти моделей принадлежат местным брендам, остальные шесть — зарубежным.

Покупка нового автомобиля это всегда проблема, учитывая сумму которые мы тратим на транспортное средство, что наносит серьезный ущерб семейному бюджету. В силу чего, хочется купить действительно хороший автомобиль, чтобы не испытывать постоянное разочарование в процессе его эксплуатации.

Издание Consumer Reports с целью упростить покупку автомобиля провело опрос удовлетворенности владельцев с опытом годичной эксплуатации транспортных средств. Эти опросы позволяют выявить моменты, которые потребителям нравятся или не нравятся.

Больше всего разочарованных владельцев у этих моделей:

Mercedes-Benz GLA Nissan Sentra Acura ILX Chevrolet Trax Nissan Versa Sedan Dodge Journey Infiniti QX60 Ford Transit Connect Fiat 500 Dodge Grand Caravan

Как ни странно, наиболее разочаровавшим американских потребителей автомобилем стал Mercedes-Benz GLA. Его критикуют за плохую работу «автомата», шумную кабину и жесткую подвеску, плохой обзор и при этом высокий ценник.

Еще одним «неудачником» стал Nissan Sentra, который не приносит удовольствия от вождения из-за слабой динамики и некомфортабельного водительского места. Замыкает тройку Acura ILX со слабым четырехцилиндровым мотором, «запутанной» мультимедийной системой, «жесткой» и «прыгучей» подвеской.

Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг лучших двигателей 2018 года по версии издания Wards Auto.