Названы самые неудовлетворительные автомобили

В рейтинг неудовлетворительных моделей, составленный журналистами издания Consumer Reports, вошли даже несколько автомобилей премиальных марок. Четыре из десяти моделей принадлежат местным брендам, остальные шесть — зарубежным.
Покупка нового автомобиля это всегда проблема, учитывая сумму которые мы тратим на транспортное средство, что наносит серьезный ущерб семейному бюджету. В силу чего, хочется купить действительно хороший автомобиль, чтобы не испытывать постоянное разочарование в процессе его эксплуатации.
Издание Consumer Reports с целью упростить покупку автомобиля провело опрос удовлетворенности владельцев с опытом годичной эксплуатации транспортных средств. Эти опросы позволяют выявить моменты, которые потребителям нравятся или не нравятся.
Больше всего разочарованных владельцев у этих моделей:
- Mercedes-Benz GLA
- Nissan Sentra
- Acura ILX
- Chevrolet Trax
- Nissan Versa Sedan
- Dodge Journey
- Infiniti QX60
- Ford Transit Connect
- Fiat 500
- Dodge Grand Caravan
Как ни странно, наиболее разочаровавшим американских потребителей автомобилем стал Mercedes-Benz GLA. Его критикуют за плохую работу «автомата», шумную кабину и жесткую подвеску, плохой обзор и при этом высокий ценник.
Еще одним «неудачником» стал Nissan Sentra, который не приносит удовольствия от вождения из-за слабой динамики и некомфортабельного водительского места. Замыкает тройку Acura ILX со слабым четырехцилиндровым мотором, «запутанной» мультимедийной системой, «жесткой» и «прыгучей» подвеской.
Ранее портал «Колеса.ру» публиковал рейтинг лучших двигателей 2018 года по версии издания Wards Auto.
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