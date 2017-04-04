Эксперты составили рейтинг самых продаваемых новых универсалов на российском рынке по итогам января-февраля 2017 года.

Наиболее востребованной моделью в кузове «универсал» по итогам первых двух месяцев текущего года стал Lada Largus. По данным агентства «Автостат» в январе-феврале в России было реализовано 3 497 таких машин, что на 21,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Вторую строчку в рейтинге занял универсал Lada Kalina – 1 964 проданных авто (-13,1%). Как отмечают аналитики, эта модель сегодня является самой доступной в данном сегменте. Цена универсала Kalina начинается с 454 500 рублей (без учета спецпредложений).

На третьем месте находится Kia cee’d (956 штук, +16,9%), далее идет универсал Ford Focus (242 экземпляра, -46,9%), а замыкает пятерку лидеров Subaru Outback (193 штуки, -5,9%).

В ТОП-10 самых продаваемых в РФ универсалов по итогам января-февраля 2017-го также вошли: Hyundai i40 (121 единица, +42,4%), Skoda Octavia (69 штук, -9,2%), Citroen Berlingo (51 штука, +41,7%), Peugeot Partner (39 единиц, +457,1%) и Volkswagen Passat (39 штук).

Всего за первые два месяца 2017-го на нашем рынке реализовано около 7 300 универсалов, что на 15,7% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в этом году в данном сегменте появится новичок – уже летом в Ижевске начнется производство универсала Lada Vesta.