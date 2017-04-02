Суперкар Huracan Polizia получил «ливрею», выполненную в цветах ведомства, проблесковые маячки и переоборудованный салон, в котором есть отделения для табельного оружия, рация и огнетушитель.
Отмечается, что Huracan Polizia, кроме участия в традиционных рейдах по хайвэям, будет заниматься скоростной доставкой крови и органов на место происшествия, поэтому в багажнике суперкара установлена холодильная установка и дефибриллятор.
Lamborghini Huracan оснащён атмосферным двигателем V10 мощностью 610 л.с. Полноприводная модификация купе разгоняется до «сотни» за 3.2 секунды, а максимальная скорость автомобиля превышает 325 км/ч. Напомним, что у Huracan появилась версия Performante, у которой отдача мотора доведена до 640 л.с.
Отметим, что спорт- и суперкары часто привлекают на службу полиции. Особую любовь к дорогим скоростным моделям проявляют органы в Дубае. Недавно «Колёса.ру» сообщал, что германские блюстители порядка призвали в свои ряды Ford Mustang.
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