Не уйдёшь: итальянская дорожная полиция получила Lamborghini Huracan
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Не уйдёшь: итальянская дорожная полиция получила Lamborghini Huracan

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Дорожный патруль, который следит за порядком на трассах, получил в свой гараж новенький суперкар от Ламбо. Но цель "перехватчика" не только погоня за преступниками, он будет спасать жизни.

Суперкар Huracan Polizia получил «ливрею», выполненную в цветах ведомства, проблесковые маячки и переоборудованный салон, в котором есть отделения для табельного оружия, рация и огнетушитель.

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Отмечается, что Huracan Polizia, кроме участия в традиционных рейдах по хайвэям, будет заниматься скоростной доставкой крови и органов на место происшествия, поэтому в багажнике суперкара установлена холодильная установка и дефибриллятор.

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Lamborghini Huracan оснащён атмосферным двигателем V10 мощностью 610 л.с. Полноприводная модификация купе разгоняется до «сотни» за 3.2 секунды, а максимальная скорость автомобиля превышает 325 км/ч. Напомним, что у Huracan появилась версия Performante, у которой отдача мотора доведена до 640 л.с.

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Отметим, что спорт- и суперкары часто привлекают на службу полиции. Особую любовь к дорогим скоростным моделям проявляют органы в Дубае. Недавно «Колёса.ру» сообщал, что германские блюстители порядка призвали в свои ряды Ford Mustang.

 

Теги: Авто и общество , За рубежом , Закон , быстрые автомобили , итальянские автомобили , итальянские суперкары , суперкары , Huracan , Lamborghini
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