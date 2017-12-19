Японская марка представит на тюнинг-шоу в Токио несколько концептов, а также спортивные версии серийных моделей. Выставка откроется в январе 2018 года.

На стенде Nissan будет выставлено более десятка моделей. Многие из экспонатов пока находятся в статусе прототипов, однако, ожидается, что часть из них отправят в серию. Точные сроки компания пока не раскрывает, вероятно, это произойдет в следующем году.

1 / 3 На фото: Nissan X-Trail Autech Concept 2 / 3 На фото: Nissan Serena e-Power Autech Concept 3 / 3 На фото: Nissan Note e-Power Autech Concept

Так, на тюнинг-шоу дебютирует концептуальная версия кросса X-Trail под выделенным недавно суббрендом Autech – с такой приставкой японцы планируют выпускать «оспортивленные» варианты товарных машин с упором на «премиум». В частности, X-Trail Autech получил решетку радиатора с другим рисунком, хромированные корпуса наружных зеркал. Фото интерьера производитель не распространил, скорее всего, в салоне применяются более дорогие материалы отделки. В Токио также покажут концепт-версии гибридных минивэна Serena e-Power Autech и компакта Note e-Power Autech.

1 / 3 На фото: Nissan X-Trail Grand Touring Concept 2 / 3 На фото: Nissan NV350 Caravan Grand Touring Concept 3 / 3 На фото: Nissan Leaf Grand Touring Concept

Еще для шоу компания Nissan разработала серию Grand Touring, такие версии есть у X-Trail, микроавтобуса NV350 Caravan и электрохэтчбека Leaf нового поколения. Кузов кроссовера окрашен в оранжевый и коричневый цвета, крыша, радиаторная решетка и колесные диски выполнены в черном. Караван обзавелся пластиковым обвесом и особыми покрышками, у Nissan Leaf Grand Touring капот, крыша, стойки, корма и наружные зеркала – в черном глянце, остальной кузов окрашен в серебристый.

1 / 4 На фото: Nissan Note e-Power Cross Gear 2 / 4 На фото: Nissan Fairlady Z Heritage Edition 3 / 4 На фото: Nissan GT-R Nismo 4 / 4 На фото: Nissan Serena Nismo

Линейка товарных машин в Токио будет представлена «внедорожным» Note e-Power Cross Gear, «заряженным» GT-R Nismo, спецверсией Fairlady Z Heritage Edition, а также Note, X-Trail и Serena с тюнинг-пакетами Nismo.

Напомним, ранее о своих новинках для грядущей выставки рассказали в Mitsubishi. Эта марка покажет публике две новые версии «паркетника» Eclipse Cross.