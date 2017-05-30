Новые фото почти серийного компакт-седана Tesla Model 3

В Сети появились свежие фото предсерийной версии новой модели Тесла, которая даёт представление о том, что мы увидим на массовой версии седана.

Было понятно, что экстерьер серийного автомобиля не будет отличаться от концепта, представленного год назад. Интересно заглянуть в салон новинки: от минимализма в интерьере в Tesla решили не отказываться, а продвигать его в массы. Единственное, что бросается в глаза — трёхспицевое рулевое колесо; напомним, у прошлогоднего шоу-кара оно было двухспицевым.

Известно, что седан Model 3 сможет проезжать на одной зарядке более 350 километров. Разгон с места до 97 км/ч займёт порядка 5.6 секунды. Салон модели рассчитан на комфортное размещение пяти человек, а размер багажника составит около 400 литров.

Заказы на модель уже принимаются — резерв стоит 1 000 долларов, полная цена Tesla Model 3 составляет 35 000 долларов (1 980 000 рублей). Производство модели будет налажено на новом заводе — «Гигафабрике 1», стартует оно в середине этого года.