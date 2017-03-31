Концерн PSA Group объявил о том, что третья смена на одном из французских заводов автогиганта сохранится как минимум в течение года.

Предприятие выпускает соплатформенные фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy нового поколения, а также их пассажирские версии Traveller и SpaceTourer. Ночную смену на заводе ввели в конце сентября 2016-го сроком на шесть месяцев. Теперь же ее продлили минимум на год. Такое решение в PSA Group приняли для того, чтобы удовлетворить высокий спрос на новинки.

1 / 2 На фото: новый Peugeot Expert 2 / 2 На фото: новый Citroen Jumpy

Как отметили в пресс-службе концерна, с момента старта продаж в середине прошлого года фургоны и минивэны Peugeot и Citroen разошлись тиражом в более чем 67 000 единиц. Доля рынка новинок в Европе по итогам февраля 2017-го составила 21,3%.

Напомним, Peugeot Expert и Citroen Jumpy последней генерации скоро доберутся и до России. У нас фургоны должны появиться в первой половине текущего года, их будут продавать с дизелями 1.6 и 2.0 мощностью 90 и 150 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с пятиступенчатой «механикой», второй сочетается с 6МКП или автоматической трансмиссией.

1 / 2 На фото: Citroen SpaceTourer 2 / 2 На фото: Peugeot Traveller

На данный момент неизвестно, будут ли автомобили французских марок поставлять из-за рубежа или же их сборку наладят на калужском заводе «ПСМА Рус».

Ранее сообщалось о том, что минивэн Peugeot Traveller тоже будет представлен в России, а вот доедет ли до нас Citroen SpaceTourer – информации пока нет.