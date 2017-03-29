Фото новинки растиражировали китайские СМИ. Под именем Velite 5 скрывается перелицованный хэтч Chevrolet Volt второго поколения. «Пятидверку» Buick оснастили бензиновым мотором 1.5, электродвигателем, комплектом литий-ионных батарей и вариатором.

Отдача подзаряжаемого гибрида пока неизвестна. Ожидается, что совокупная мощность установки составит около 150 л.с. По данным производителя, только на электротяге Velite 5 сможет преодолеть более 100 километров пути, в гибридном режиме – свыше 750 километров.

Публичная премьера модели состоится на Шанхайском мотор-шоу, которое распахнет свои двери для представителей СМИ 19 апреля текущего года. Выпуск гибрида наладят в Китае на заводе совместного предприятия General Motors и SAIC. Пока нет информации о том, появится ли гибридный Buick Velite 5 за пределами «поднебесного» рынка.

1 / 3 На фото: Chebrolet Volt 2 / 3 На фото: Chebrolet Volt 3 / 3 На фото: Chebrolet Volt

Напомним, в ноябре прошлого года в Гуанчжоу дебютировал концепт Buick Velite. Скорее всего, черты этого прототипа достанутся будущим «зеленым» моделям бренда.