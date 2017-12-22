Новый Hyundai H-1 привезут в Россию

Накануне в Южной Корее рассекретили рестайлинговый вэн Grand Starex, который на ряде рынков, включая российский, известен под названием H-1. Сегодня же стало известно, что Hyundai планирует начать продажи H-1 в России во втором квартале 2018 года.

В процессе обновления минивэн оснастили новой радиаторной решеткой, бамперами, а также головной оптикой и задними фонарями. Производитель сообщил об улучшении шумоизоляции и анонсировал новую модификацию – 9-местную Urban с иной передней панелью, дефлекторами вентиляции и блоком управления климатом, а также информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым тачскрином планшетного типа.

На южнокорейском рынке также доступно 12-местное исполнение фургона и грузопассажирский вариант, вмещающий 3-5 человек. Состав силовой гаммы не изменился: 140-сильный дизель объемом 2,5 литра и 159-сильный газомотор LPi объемом 2,4 литра. Модель доступна в задне- и полноприводном исполнении.

Дореформенный Hyundai H-1 можно купить в нашей стране с парой дизелей: 116-сильным 2.5 CRDi WGT и 170-сильным 2.5 CRDi VGT. Базовый мотор работает в паре с шестиступенчатой механической, а второй с пятидиапазонной автоматической коробкой передач. Купить автомобиль можно по стартовой цене 1 969 000 рублей.

Ранее компания «Хёндэ Мотор СНГ» подвела итоги работы за 2017 год и рассказала о планах на 2018-й.