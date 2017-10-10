В январе этого года был представлен концепт нового поколения кроссовера QX50, а уже в ближайшие месяцы можно ожидать премьеру серийной модели. Пользуясь последними шпионскими фотоснимками, мы в редакции «Колёса.ру» составили своё представление о том, какой она будет.

Кроссовер QX50 нынешнего поколения появился не так уж давно – в 2013 году. Однако по сути он является лишь переименованной моделью EX35, которая вышла на рынок в 2007 году. Таким образом, в этом году автомобилю исполнилось 10 лет, а конкуренция в сегменте лишь усиливается: два года назад появился Mercedes-Benz GLC, следом Audi обновила свой Q5, ну и совсем недавно увидели свет новые BMW X3 и Volvo XC60. Новинка от японского премиального бренда должна неплохо вписаться в эту компанию, и привлекать она будет, прежде всего, своим ярким дизайном. Схожесть с январским концептом будет очень высокой, при этом автомобиль абсолютно узнаваем.

Внешность второго поколения QX50 станет ощутимо агрессивнее, особенно спереди. Линия бокового остекления имеет характерную ломаную форму, как и на других новых моделях Инфинити. Скорее всего, задние фонари сделают объёмными, и их свяжет между собой хромированный молдинг.

В настоящее время в России QX50 нынешнего поколения предлагается с единственной силовой установкой – 2.5 АТ, 222 л.с., полный привод. В стартовой комплектации Elite автомобиль можно приобрести за 2 215 000 рублей.

Кстати, с 1 октября на весь модельный ряд Infiniti действует специальное ценовое предложение.