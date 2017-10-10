Согласно документу, российским клиентам Jeep Compass планируют предложить с бензиновым мотором 2.4 мощностью 150 или 175 л.с., а также с дизелем 2.0, выдающим 140 л.с. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или девятидиапазонный «автомат». В России кроссовер будет доступен только с полным приводом.

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В список оборудования Jeep Compass могут входить: кондиционер или климат-контроль, датчик дождя, мультимедийная система, видеокамеры спереди и сзади, электронная система контроля устойчивости, системы вызова экстренных оперативных служб и мониторинга давления в шинах.

Также для кроссовера предусмотрены светодиодные дневные ходовые огни, навигационная система, круиз-контроль, панорамная крыша, датчики парковки.

В Россию автомобили будут поставлять из Мексики. Кстати, к нам привезут не только «стандартный» Compass, но и версию Trailhawk, у такой модификации другие бамперы и иное оформление интерьера.

1 / 3 На фото: Jeep Compass Trailhawk 2 / 3 На фото: Jeep Compass Trailhawk 3 / 3 На фото: Jeep Compass Trailhawk

Как сообщалось ранее, продажи кросса стартуют в нашей стране до конца текущего года, цены пока не объявлены. В линейке марки Compass займет нишу между Renegade и Cherokee. Первая модель сегодня стоит от 1 245 000 рублей, вторая обойдется минимум в 2 169 000 рублей (цены указаны без учета скидок).